В год Козы родились самые артистичные звезды Башкирии

1. Этот год стал особым и для меня, и для родного театра: так совпало, что в год 95-летия Башдрамы я отметила личную знаменательную дату – четверть века служения родной сцене. В 1989 году я окончил Уфимский институт искусств и была принята в труппу. А 19 декабря мы отметили «без пяти минут столетие» - это был незабываемый вечер. Вместе нами зрители окунулись в славные страницы истории театра, слушали поздравления, смеялись над концертными номерами друзей и коллег. Кроме того, в этом году произошло еще одно волнующее событие: в октябре мне с коллегами посчастливилось играть на сцене прославленного столичного театра «Сатирикон». Это были очень волнительные гастроли. Одно дело, когда мы каждый день играем для своей публики и совсем другое - выступать перед земляками в Москве на сцене знаменитого театра, где выступал Аркадий Исаакович Райкин, а теперь замечательные спектакли ставит его талантливый сын. Возможность показать пять постановок стала для нас большой честью. Также мы выезжали с гастролями в Самару и Тольятти. В этом году мне посчастливилось принять участие в трех премьерах сезона - «Женская сюита», «Камень одиночества» и мюзикле «Мактымсылу, Абляй и Кара юрга», получившем приз зрительских симпатий на фестивале театров ПФО в Оренбурге.