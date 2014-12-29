В год Козы родились самые артистичные звезды Башкирии

У Коз легкий, мягкий характер, они обладают хорошими манерами, учтивы и нежны с окружающими. Люди этого знака предпочитают привычное окружение, в котором могут себя свободно чувствовать, ненавидят ссоры и выяснение отношений. Их невозможно принудить делать что-то против воли, и если они убеждены в своей правоте, то будут бороться до конца.
Так ли правы гороскопы относительно остальных качеств людей этого знака? Об этом мы решили узнать из первых уст, задав медийным персонам следующие вопросы:
1. Как сложился уходящий год?
2. Верите ли в гороскопы? Знаете ли вы, что родились в год Козы? Находите ли в своем характере черты этого животного?
3. Приходилось ли в жизни сталкиваться с этими животными? Что вынесли из этого общения?
4. Где будете отмечать Новый год?
5. Что ожидаете от счастливого для вас 2015-го года? Что планируете?
Айдар Галимов, певец и депутат: «Козы – упрямые животные, и я все делаю по-своему»
Проникновенный голос звезды татарской и башкирской эстрады народ услышал в конце 80-х. А в 93-м Галимов создал театр-студию «Айдар». Сегодня в репертуаре 47-летнего исполнителя более 400 песен на татарском, башкирском, русском, английском, узбекском, турецком языках, десятки из них вошли в золотой фонд татарской и башкирской эстрадной музыки. Народный и заслуженный артист Башкортостана и Татарстана три года назад был избран депутатом Курултая.
1. Уходящий год оказался для меня, как и для всей страны, насыщенным на события. Было много гастролей по России, в том числе в таких значимых и любимых мною городах, как Уфа, Казань и Москва. В этом году я впервые вышел на сцену вместе со своей младшей дочерью Айгизой. Исполнили дуэт «Не обижайтесь на судьбу», написанный специально для нас. Но главным событием стала свадьба моей старшей дочери Гузель. Можно сказать, весь год прошел под этим знаком, ведь предложение руки и сердца она получила в ночь с 31 декабря на 1 января. Специально к торжеству мы с супругой исполнили в честь молодоженов песню «Загир и Галия». Признаюсь, ни к одной концертной программе не готовился с таким волнением.
Кроме того, я вновь стал лауреатом фестиваля татарской песни «Татар жыры». Это уже пятнадцатая статуэтка «Алтын барс» в моей копилке – по числу фестивалей. Вернулся из Казани с наградой 20 декабря и приболел. Чуть-чуть не хватило ресурса бодрости до конца года. Значит, время остановиться, отдышаться и идти дальше.
2. Я живу не по гороскопу, хотя думаю, что-то в них есть. Это все-таки звезды, они влияют на нашу жизнь на уровне космоса. В советское время на гороскопы внимания никто не обращал. О том, кем являюсь по восточному зодиаку, узнал 24 года назад. Во время съемок новогодней программы ведущие постоянно говорили про какой-то год Козы. Заинтересовался, и оказалось, что это и мой год тоже. Стал обращать внимание на прогнозы. Иногда совпадения есть, но в разных изданиях гороскопы для одного и того же знака очень отличаются.
3. Я рос в деревне, и мы с мальчишками часто пасли стадо коз и овец. В детстве много за ними наблюдал, порой восхищался их сообразительностью, а порой и сердился на упрямство. Козы – уникальные животные. Если овцы спокойно идут, куда ты их гонишь, то коза пойдет, куда захочет, и остальных за собой поведет. Во мне тоже эта черта есть. Всегда выслушаю, соглашусь, но сделаю по-своему.
4. У нас сложилась новогодняя традиция - отмечаем этот праздник у кого-то из друзей по очереди. Причем обязательно устраиваем тематическую вечеринку. Год назад у нас была бальная тема. Наряжались в карнавальные, национальные, сказочные костюмы. В этом году отправимся за город, там у наших друзей свой дом. Тематика – деревенская, будем простыми сельскими парнями и девчатами. Даже не представляю, где искать подходящий костюм, прежние, из юности, стали малы. Да и разница в одежде между городом и деревней теперь не так заметна. Готовим к празднику песни, прибаутки, вспоминаем игры. Очень жду этого вечера – давно не встречал Новый год в деревне.
5. Следующий год для меня лично, как и для всей страны, пройдет под знаком 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы с земляками строим к этой священной дате обелиск в моем родном селе Большие Каркалы Миякинского района. Занимаемся этим не для показухи, а чтобы достойно почтить память ветеранов, да и молодому поколению он будет напоминать о подвигах предков. Это будет один из самых красивых памятников в нашей округе. В майские праздники хочу пригласить друзей и зрителей на его открытие. Больше половины работ уже выполнено, главное, чтоб хватило сил его закончить.
Вообще, несмотря на кризисные явления, мне кажется, что следующий год будет неплохим. Трудолюбивому человеку всегда найдется работа. Главное – оптимистичный настрой. Иначе любой год покажется тяжелым.
Азамат Саитов, тележурналист: «Если и встречался с козлами, то только в обличье людей»
Азамат Саитов стал в Башкирии известной персоной в 90-е годы, когда вел на республиканском ТВ местный аналог «Взгляда» - программу «Час для вас». Позже главред программ для центрального ТВ возглавлял корпункт «Вестей» в Башкирии, руководил муниципальным каналом «Уфа-ТВ», на базе которого создал собственную телекомпанию «Столица», издавал «Транспортную газету», преподавал журналистку в вузе, вел программу на «Всей Уфе», а сегодня отвечает за спецпроекты и ведет авторские программы на главном канале республики.
1. Год сложился по-разному, но в большей степени удачно. Исполнял свои основные обязанности - трудился в качестве действующего тележурналиста – вел на БСТ авторские программы «Послесловие» и «Пятый угол», придумывал с коллегами новые телевизионные проекты. Главным событием уходящего года стал выход в свет моей первой книжки – «От ноября до ноября, или Путешествие из СССР в Россию». Считаю, что подобный формат – не дело действующего журналиста. Но так уж получилось: руководство ГТРК «Башкортостан», где я работаю замом руководителя по спецпроектам, решило издать отдельной книгой тексты авторской колонки в «Общественной электрогазете». В нее вошли записки с ноября 2011-го по ноябрь 2012-го. Отзывы были неплохие, даже глава республики при встрече отметил мой литературный труд.
2. В гороскопы не верю, но иногда все же любопытствую.
3. С животными сталкиваться не приходилось, а вот с людьми, которых можно отнести к породе этих, в принципе, милых существ мужского рода, увы, сталкивался.
4. Всегда провожу Новый год с семьей: либо в гостях, либо дома. Эту ночь планируем встретить у друзей.
5. Я по своей сути реалист, потому живу сообразно складывающимся обстоятельствам. Если повезет – радуюсь, не получится что-то из задуманного – воспринимаю философски. Практически готова к печати вторая книжка – «В краю несгибаемых кураев». В ближайших планах работа, работа и еще раз работа. Хотя в феврале определенный рубеж – исполняется 60 лет. Если в ГТРК укажут в сторону порога, приму как должное: соберу вещи – и на выход. Буду писать сказки для детей – моя давняя мечта. Знали бы вы, как надоела мне эта политическая журналистика!
Сара Буранбаева, актриса: «Я настоящая Коза: артистичная и пробивная»
Талантливая актриса уже четверть века служит в Башкирском театре драмы имени Гафури. Среди наиболее известных театральных постановок с ее участием - «Страна Айгуль», «Мою жену зовут Морис», «Завидуй, Америка, завидуй!...», «Дочь степей», «Аттила». В 2005 году Сара Абдулхаевна дебютировала в кино - в экранизации театральной постановки «Долгое-долгое детство». Сегодня она блистает в спектаклях «Камень одиночества», «Прости меня», «Женская сюита», «Между небом и землей».
1. Этот год стал особым и для меня, и для родного театра: так совпало, что в год 95-летия Башдрамы я отметила личную знаменательную дату – четверть века служения родной сцене. В 1989 году я окончил Уфимский институт искусств и была принята в труппу. А 19 декабря мы отметили «без пяти минут столетие» - это был незабываемый вечер. Вместе нами зрители окунулись в славные страницы истории театра, слушали поздравления, смеялись над концертными номерами друзей и коллег. Кроме того, в этом году произошло еще одно волнующее событие: в октябре мне с коллегами посчастливилось играть на сцене прославленного столичного театра «Сатирикон». Это были очень волнительные гастроли. Одно дело, когда мы каждый день играем для своей публики и совсем другое - выступать перед земляками в Москве на сцене знаменитого театра, где выступал Аркадий Исаакович Райкин, а теперь замечательные спектакли ставит его талантливый сын. Возможность показать пять постановок стала для нас большой честью. Также мы выезжали с гастролями в Самару и Тольятти. В этом году мне посчастливилось принять участие в трех премьерах сезона - «Женская сюита», «Камень одиночества» и мюзикле «Мактымсылу, Абляй и Кара юрга», получившем приз зрительских симпатий на фестивале театров ПФО в Оренбурге.
Этот год стал очень важным и в личном плане – для моей семьи. Мы давно мечтали о собственном доме за городом и, наконец-то, завершаем строительство.
2. В гороскопы я верю, хотя они не всегда бывают точны. Но недавно прочла характеристику людей, родившихся в год Козы, и удивилась: совпало 90 процентов! Мы, козы, легкие, артистичные натуры, находим себя в искусстве. К тому же я, как типичная представительница этого знака, очень жалостлива. Если вижу людей, которые просят о помощи, обязательно поддержу.
3. В юности именно козы доставляли мне особенно много неприятностей. Я ведь до 18 лет прожила в деревне в Абзелиловском районе, у нас было свое хозяйство: корова, овцы, козы, куры. С козами было сложнее всего: их очень трудно было загнать в сарай, они упорно шли в другую сторону. Я, кстати, по характеру такая же упертая: если приняла решение, на меня трудно повлиять, добиваюсь своего. Но при этом муж говорит, что ему со мной легко, я очень удобный человек.
4. Новый год – семейный праздник, потому встречаю его с родными.
5. Что касается планов на следующий год, то я реально смотрю на жизнь и больших изменений не планирую. Очень хочу, чтоб все мои близкие были здоровы и счастливы. Накануне Нового года желаю всем поменьше стрессов, пусть у всех нас будет не только мирное небо над головой, но и мир и покой на душе.
Александр Панков, хоккеист: «Непростой характер я связываю с рождением в год Козы»
23-летний форвард «Салавата Юлаева» - один из сильнейших воспитанников уфимской хоккейной школы последних лет. Александр начал профессиональную карьеру в 2009-м в составе уфимского клуба «Толпар». Двукратный бронзовый призер Молодежной хоккейной лиги, серебряный призер ВХЛ сезона 2013-2014, обладатель Братины - главного трофея высшей хоккейной лиги, серебряный призер чемпионата России 2013-2014. 130 игр в КХЛ, 22 гола, 13 передач. Шесть игр за взрослые сборные России, два гола.
1. Год получился медальный. Завоевал два серебра - с «Салаватом Юлаевым» и «Торосом». Считаю это неплохим результатом. Да и голы забил, неплохие очки набрал. Попадал в сборную России. Все смазала полученная в августе травма, которая выбила из колеи. Потерял много времени, пропустил много игр. Но для меня самое главное в жизни, чтобы мои родные и близкие были здоровы и счастливы!
2. Не сказать, что прямо-таки верю в гороскопы, но иногда интересуюсь. Знаю, что родился в год Козы. Если есть время - обращаю на это внимание, читаю. С характером проблемы есть – может, как раз мой год этому способствует?
3. Коз я видел много раз в деревнях и в садах, но только смотрел и не предавал этому большего значения.
4. Сразу после кубка Шпенглера мы прилетаем в Уфу и у нас два выходных. У меня будет время, чтобы справить Новый год с семьей, с моими родными и любимыми!
5. Цели на будущий год я, конечно, ставлю, но конкретизировать не буду - это личное. Хочется, конечно, помочь выиграть любимой команде и завоевать с «Салаватом Юлаевым» трофей посерьезней. А для этого мне нужно набирать больше очков и забрасывать больше победных шайб.
Вероника ПОЛЯНСКАЯ, Олег ЧЕРНОВ.