В башкирском педуниверситете готовят будущих чемпионов по робототехнике

– Идея создания центра возникла в апреле, когда в нашем университете проходили международные соревнования по робототехнике, – рассказывает Фанур Амирович. – Несмотря на то, что башкирские ребята показали неплохой результат, мы поняли: чтобы достойно конкурировать в этой сфере, нужно создать свою команду, которая умеет программировать и конструировать роботов.
Чтобы подготовить будущих чемпионов, педуниверситет при финансовой поддержке Благотворительного фонда «УРАЛ» закупил конструкторы Lego Mindstorms EV3, на базе которых проходят международные соревнования, и базовый набор Lego Wedo, из деталей которого робота вполне может собрать даже 6-летний ребенок.
Занятия по робототехнике оказались очень востребованы. Приобрести очень дорогую развивающую игрушку под силу не каждому родителю. А в студии дети не только учатся собирать роботов под руководством педагогов, но и изучают основы программирования. Студийцы проходят три этапа обучения: сборка несложных конструкций, соревновательное программирование и непосредственное изучение самой электроники. Центр уже получил несколько заявок от детских загородных лагерей, летом следующего года там появятся мобильные роботостудии. Планируется проводить выездные сессии в сельских школах, чтобы ребята из глубинки тоже смогли ознакомиться с современными техническими конструкторами. Также студия организует курсы роботоконструирования для учителей уфимских школ.
С сентября этого года в учебном курсе физико-математического факультета педуниверситета появились новые дисциплины – основы робототехники и проектирование роботосистем. Также студенты-волонтеры в свободное время изучают игровые конструкторы, а затем принимают участие в занятиях с детьми.
– В нашем творческом центре современные технологии дети изучают в процессе игры, - говорит Фанур Нагаев. – Сейчас мы с ребятами начали подготовку к региональному чемпионату по робототехнике, который пройдет в следующем году в уфимском педуниверситете. Приглашаем на занятия всех желающих, в будни мы занимаемся с детьми с 16.00 до 21.00, а в субботу – в течение всего дня. Стандартное занятие длится полтора часа.
Вероника ПОЛЯНСКАЯ.