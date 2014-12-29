В башкирском педуниверситете готовят будущих чемпионов по робототехнике

Занятия по робототехнике оказались очень востребованы. Приобрести очень дорогую развивающую игрушку под силу не каждому родителю. А в студии дети не только учатся собирать роботов под руководством педагогов, но и изучают основы программирования. Студийцы проходят три этапа обучения: сборка несложных конструкций, соревновательное программирование и непосредственное изучение самой электроники. Центр уже получил несколько заявок от детских загородных лагерей, летом следующего года там появятся мобильные роботостудии. Планируется проводить выездные сессии в сельских школах, чтобы ребята из глубинки тоже смогли ознакомиться с современными техническими конструкторами. Также студия организует курсы роботоконструирования для учителей уфимских школ.