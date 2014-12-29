Уфимки украшают домашние елочки пряниками собственной пекарни

– Я стала относиться к своему проекту гораздо серьезнее после того, как мне на помощь пришла подруга Лейла Афанасьева, - объясняет девушка. - Я уже готовилась к рождению второго ребенка. А Лейла нашла пекарню, которая пустила нас на постой для выпечки большого количества изделий. Дома это делать было уже нереально. Лейла же пошла с нашим продуктом в магазины. В торговых точках продукция понравилась, но для реализации нужны были определенные документы. И это моя напарница тоже взяла на себя. К моменту, когда я родила дочку, наши пряники продавались уже в двух магазинах! Сегодня сетка выросла до 20 точек продаж. Недавно первая партия пряников уехала в Москву, и, кроме того, мы открыли собственную точку в крупном торговом центре Уфы.