Уфимки украшают домашние елочки пряниками собственной пекарни

Десерт на каждый день
Стоит сразу сказать, что до декретного отпуска Даша особых кулинарных умений за собой не замечала. Готовила для семьи, но без изысков.
- В детстве возиться на кухне мне не довелось. Почему-то мама считала, что это не самое веселое занятие, и говорила что-то в духе «вот вырастешь, тогда и будешь готовить», - вспоминает девушка. - Она действовала из лучших побуждений, ведь дети на кухне – это настоящий хаос. Так что готовить что-то серьезнее яичницы я начала лет в 15. Печь действительно что-то интересное по форме и содержанию стала лишь в декрете, три года назад.
Первая партия рождественских пряников появилась в конце декабря. Дарья сделала несколько наборов в подарок коллегам супруга. В тот же вечер ее муж Дима вернулся и сообщил: «Есть еще пара заказов. Сделаешь?». Так и пошли первые заявки. Готовить на заказ первый раз Погореловой было особенно страшно: она не знала, понравится ее стряпня клиентам или нет.
- А потом я, конечно, запостила фотографии пряников во все соцсети, - объясняет Даша. - И мне начали писать и звонить друзья и знакомые с просьбами испечь для них новогодние пряники. Так и закрутилось. Последний заказ я отдала 31-го декабря, в шесть вечера. Сегодня пересматриваю снимки тех пряников и понимаю, что они были далеки от совершенства. Но людям, тем не менее, нравились.
Удивительно, но после новогодних праздников заказы не уменьшились, а наоборот увеличились. Кухня в однокомнатной квартире Погореловых превратилась в настоящую пекарню. Правда, процесс выпечки ненадолго останавливался – Даша могла готовить только в то время, когда спал ее маленький сын Радислав. Так что основная работа приходилась на ночное время. - Когда в семье есть малыш, спланировать день сложно. График сна ребенка, болезни и многое другое влияли на мою активность. Но семья меня поддержала в творческом порыве. Мама с папой помогали с малышом, супруг клеил подарочные коробки и даже месил тесто для пряников. Да-да, семья - моя сила, моя энергия.
Наверное, Даша так и продолжала бы печь пряники у себя дома, но клиенты практически вынудили девушку начать дело по-крупному. Заказов становилось все больше и больше, счет уже шел на тысячи пряников.
– Я стала относиться к своему проекту гораздо серьезнее после того, как мне на помощь пришла подруга Лейла Афанасьева, - объясняет девушка. - Я уже готовилась к рождению второго ребенка. А Лейла нашла пекарню, которая пустила нас на постой для выпечки большого количества изделий. Дома это делать было уже нереально. Лейла же пошла с нашим продуктом в магазины. В торговых точках продукция понравилась, но для реализации нужны были определенные документы. И это моя напарница тоже взяла на себя. К моменту, когда я родила дочку, наши пряники продавались уже в двух магазинах! Сегодня сетка выросла до 20 точек продаж. Недавно первая партия пряников уехала в Москву, и, кроме того, мы открыли собственную точку в крупном торговом центре Уфы.
Кстати, предыдущие профессии девушек сильно повлияли на успех их теперешнего дела. Лейла работала маркетологом, Дарья - пиарщиком и журналистом. Именно это помогло им понять аудиторию продукта, проанонсировать свое дело по нужным каналам, презентовать, продумать упаковку и мерчендайзинг. К слову, супруг Даши и тогда, и сейчас принимает активное участие в налаживании семейного бизнеса. Например, совсем недавно он делал стойки под пряники для магазинов и занимался всей необходимой документацией.
- Спросите, зачем нам все это надо? Кажется, мы с Лейлой нашли дело, которым хотим заниматься. Это же так здорово - ходить на работу с удовольствием!
Съедобные игрушки
Сейчас Погорелова и Афанасьева выпекают около трех сотен пряников в день, а иногда и больше. На создание одного сладкого подарка уходят целые сутки. Именно столько времени проходит от момента замеса теста до упаковки уже расписанного пряника – этим занимаются восемь художников. Девушки стараются никому не отказывать, неважно, сколько человек хочет заказать – одну штуку или тысячу. Клиентов хватает, даже несмотря на довольно дорогую цену – сладкое изделие мастерицы оценили в 100 рублей. Интересно, что самый дорогой пряник - формата А3 - стоил заказчику около 2,5 тысячи.
– Все изготавливается только из натуральных продуктов. Печем каждый пряник мы с Лейлой сами. Контроль качества ингредиентов строжайший. Кроме того, у нас уникальный дизайн. Работа с каждым пряником кропотливая.
Конечно, не все у начинающих кондитеров так гладко. Разумеется, Дарья и Лейла сталкиваются с проблемами.
– В принципе, все вопросы решаемы. Но какие-то трудности, конечно, бывают. Например, пока сложнее всего спланировать расход пищевой краски: ее нужно заказывать и ждать. Поскольку объемы растут каждый день, порой бывает непросто все рассчитать. Кроме того, у нас нет оборудованного склада для хранения ингредиентов. Поэтому мука, масло, сахар, лимоны, яйца закупаются ежедневно. Это неудобно и дорого. Но пока можем работать только так, не все сразу получается.
Разумеется, с открытием собственного сладкого бизнеса жизнь девушек полностью изменилась.
- Сейчас горячая предновогодняя пора, домой прихожу только ночевать, - вздыхает Даша. - И готовит дома моя мама, которая приехала мне на помощь. Очень круто, когда есть на кого положиться. Всегда приходится чем-то жертвовать: сном, общением с близкими. Раньше мы любили с Лейлой и на маникюр сходить, и в кофейне поболтать. Теперь расходуем свое время более эффективно.
Даша и Лейла советуют всем желающим открыть свое дело и просто начинать действовать.
- Надо брать и делать. Хорошо, когда в голове есть план, а еще лучше, когда есть с кем. Мы с Лейлой - команда. В этом наша сила. Каждая из нас компетентна решать любые задачи.
Более того, Погорелова уверена, что плюсов в работе на себя очень много.
- Во-первых, удобный график, - объясняет она. - Можно работать с утра до ночи, а можно и пару часов в день. В зависимости от задач. Во-вторых, управление делами и финансами. Мы знаем, где усилиться и как оптимизировать. В-третьих, это же наше родное! И команду мы подбираем под себя. Иметь свое дело, безусловно, выгоднее по деньгам. Но надо помнить, что это и огромная ответственность за продукт, за сотрудников, за клиентов.
К слову, кризис уфимок совершенно не пугает.
- Сколько в этом декабре мы сделали новогодних пряников, пока точно не знаю. Корпоративных - несколько тысяч, отгрузки в магазины будем считать в январе. Думаю, тоже счет идет на тысячи. Под Новый год мы готовим разные новогодние наборы: игрушки на елку, 3D-композиции, варежки на резинке. Здорово, что заказчики заказывают не просто скучные лого компании. Один корпоративный клиент, например, заказал пряники в виде карты Башкирии.
Дарья и сама в прошлом году наряжала домашнюю елку своими пряниками.
- Правда, через полчаса в зоне досягаемости сына все игрушки были понадкусаны и обгрызены. Я сама очень люблю наши пряники, но стараюсь сдерживать себя - берегу фигуру, - смеется она.
Конечно, пряничные леди не исключают падение спроса на свой продукт. Но унывать по этому поводу не собираются.
- Ну, упадет спрос - ничего страшного, - улыбаются кондитеры. - Мы сейчас наращиваем каналы сбыта. Будем продавать меньше, но увеличим количество точек.
Даша и Лейла уже давно знают, какое желание загадают в эту новогоднюю ночь. Девушки мечтают о настоящем уютном пряничном домике и непременно в центре Уфы. На сегодняшний день такая роскошь им недоступна из-за огромных цен на аренду помещений на центральных улицах. Тем не менее уфимки настроены очень решительно и надеются все-таки осуществить заветную мечту.
Ксения ЛАПТЕВА.