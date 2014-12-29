Полуторагодовалая девочка впала в кому, после того, как мать нанесла ей удар по голове?

Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкирии, если выяснится, что мать действительно подняла руку на маленькую дочь, то женщина будет отвечать за содеянное в уголовном порядке – по статье 111 УК РФ ей грозит до 10 лет лишения свободы. Сама дама уверяла в больнице, что ребенок «упал на улице». Причем, как рассказывают родственники девочки, они не раз видели у грудничка синяки, но женщина каждый раз настаивала, что дочь падает и стукается обо все углы. Сегодня горе-мамаша рассказывает эту версию и следователю, но правоохранители выясняют, кто на самом деле виноват в тяжелых травмах младенца.