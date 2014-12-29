Полуторагодовалая девочка впала в кому, после того, как мать нанесла ей удар по голове?

Как рассказал правоохранителям сожитель злодейки, накануне, перед тем, как дочери стало плохо, мать охаживала ее кулаками. Кстати, и отец ребенка, который расстался с женщиной из-за ее пристрастия к алкоголю, также уверяет, что мамаша не раз била девочку. Якобы родитель пытался забрать малышку у бывшей супруги, но та уже завела новую семью и не хотела слышать о том, чтобы отдать кровиночку.
22 ноября любовник дамы, встав покурить, услышал, как младенец хрипит в своей кроватке. Распускающая руки горе-мамаша в это время безмятежно спала. Гражданский муж разбудил даму и вызвал скорую помощь. Но врачи уже ничем не могли помочь малышке – в реанимации девочка впала в кому. В больнице выяснилось – у малышки рассечено ухо и есть следы побоев на груди и голове, а также она страдала от пневмонии и гипоксии и отека мозга.
Проведенной по делу на основании постановления следователя судебно-медицинской экспертизой у ребенка установлена закрытая черепно-мозговая травма с ушибом головного мозга.
Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкирии, если выяснится, что мать действительно подняла руку на маленькую дочь, то женщина будет отвечать за содеянное в уголовном порядке – по статье 111 УК РФ ей грозит до 10 лет лишения свободы. Сама дама уверяла в больнице, что ребенок «упал на улице». Причем, как рассказывают родственники девочки, они не раз видели у грудничка синяки, но женщина каждый раз настаивала, что дочь падает и стукается обо все углы. Сегодня горе-мамаша рассказывает эту версию и следователю, но правоохранители выясняют, кто на самом деле виноват в тяжелых травмах младенца.