Обладатели квартир в эко-парке «Сосны» и микрорайоне «Яркий» въезжают в 2015-й на новеньких авто

По отзывам сотрудников отдела продаж, буквально с момента старта акции количество желающих «въехать» во всех смыслах этого слова побило все рекорды продаж компании.
27 декабря, в преддверии Нового года, на площадке микрорайона «Яркий» состоялся действительно яркий праздник. Более 350 человек стали гостями настоящих новогодних гуляний. Красочный Петрушка встречал гостей и провожал к столу регистрации, где пришедшие опускали свои купоны в специальные вазы и получали первые подарки - ароматные имбирные пряники. На праздничной площадке гостей развлекали веселые скоморохи. Здесь каждый мог найти развлечение: на площадке «Очумелые ручки» гости мастерили настоящие куклы-обереги, мужчины состязались в меткости в импровизированном хоккейном матче или забивали гвозди наименьшим количеством ударов молотка. На апельсиновой площадке каждый с удовольствием получал свою порцию витаминов в виде ароматных сочных фруктов. Была здесь и резиденция настоящего Деда Мороза, где ребятишки могли вдоволь пообщаться с дедушкой, рассказать ему стихотворение или спеть песенку, шепнуть на ухо заветное желание и получить сладкое угощение. А еще каждый мог с ветерком прокатиться на собачьей упряжке. А на сцене развернулась самая настоящая интеллектуальная битва: взрослые и дети состязались в знании зимних песен, стихов, фильмов, примет. Каждый на празднике получил подарок и заряд отличного настроения.
Пришедших на розыгрыш гостей не испугал и мороз с разгулявшимся ветром: все с нетерпением ждали волнующего момента определения счастливчиков. Сначала были определены обладатели поощрительных призов – подарочных карт: по 10 счастливчиков из «Яркого» и «Сосен» получили эти приятные подарки. Наконец, подошел черед розыгрыша главных призов: двух автомобилей «Шкода Рапид». К присутствующим обратился руководитель проекта «Сосны» Андрей Лексин:
- Желаю вам всем удачи, это самое главное, что может быть в таких мероприятиях. Впрочем, удача вам уже улыбнулась, ведь вы приобрели прекрасные квартиры в наших микрорайонах, а это очень хорошие современные качественные проекты.
Ответственная миссия определения владельцев новеньких авто была поручена двум очаровательным девчушкам. А чтобы ни у кого не возникло сомнении, малышкам завязали глаза и надели специальные маски.
И вот названо первое имя – Валерий Бекешкин, машинист локомотивного депо «Дёма» и будущий новосел микрорайона «Яркий». Вместо него на сцену поднялась его жена Светлана, которую переполняли эмоции. Она сообщила, что муж в настоящее время находится в Самаре на повышении квалификации и вернется только 31 декабря.
- Спасибо «Третьему тресту» за такой подарок! Мы никогда ничего не выигрывали, а тут такая удача! - сказала взволнованная Светлана.
К слову приобрести квартиру в «Ярком» семью Валерия надоумила сестра Ольга, которая тоже купила здесь квартиру:
- Будем жить в одном доме, правда, в разных подъездах. Вот наш дом! – указала она на многоэтажку.
Наконец определили имя и второго счастливого обладателя автомобиля. Им стала обладательница квартиры в эко-парке «Сосны» Лилия Сабитова. Лилия родом из Уфы, здесь родились и выросли ее дети. А пока она с мужем живет в Казани, но в самом скором времени вернется в родную Уфу.
- Долго выбирала, где купить квартиру. Остановила свой выбор на «Соснах». Во-первых, место экологически чистое и до города рукой подать, во-вторых, проект очень интересный, в Казани таких нет, и, наконец, «Третий трест» – надежный застройщик, я справки наводила.
- Сегодня мы подвели итог первой масштабной акции в рамках наших двух проектов – эко-парка «Сосны» и микрорайона «Яркий», - сказал Андрей Лексин. - То, что было запланировано в 2014 году, мы выполнили. В «Соснах» введено в эксплуатацию шесть домов, после новогодних праздников будем передавать ключи от новых квартир нашим жильцам. Желаю всем счастья, удачи, благополучия и стабильности в наступающем новом году!
Татьяна ПОЛЕЩУК.