Обладатели квартир в эко-парке «Сосны» и микрорайоне «Яркий» въезжают в 2015-й на новеньких авто

27 декабря, в преддверии Нового года, на площадке микрорайона «Яркий» состоялся действительно яркий праздник. Более 350 человек стали гостями настоящих новогодних гуляний. Красочный Петрушка встречал гостей и провожал к столу регистрации, где пришедшие опускали свои купоны в специальные вазы и получали первые подарки - ароматные имбирные пряники. На праздничной площадке гостей развлекали веселые скоморохи. Здесь каждый мог найти развлечение: на площадке «Очумелые ручки» гости мастерили настоящие куклы-обереги, мужчины состязались в меткости в импровизированном хоккейном матче или забивали гвозди наименьшим количеством ударов молотка. На апельсиновой площадке каждый с удовольствием получал свою порцию витаминов в виде ароматных сочных фруктов. Была здесь и резиденция настоящего Деда Мороза, где ребятишки могли вдоволь пообщаться с дедушкой, рассказать ему стихотворение или спеть песенку, шепнуть на ухо заветное желание и получить сладкое угощение. А еще каждый мог с ветерком прокатиться на собачьей упряжке. А на сцене развернулась самая настоящая интеллектуальная битва: взрослые и дети состязались в знании зимних песен, стихов, фильмов, примет. Каждый на празднике получил подарок и заряд отличного настроения.