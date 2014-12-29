Хамитов заверил Путина, что в РБ валовый региональный продукт выше среднего в стране

По словам г-на Хамитова, несмотря на то, что «трудовой год в республике был непростой», регион «идет с плюсом по индексу промышленного производства, примерно 103,5 процента».
- Валовый региональный продукт тоже будет у нас 102–103 процента, - рассказал глава РБ.
- Это выше, чем в стране в целом? – поинтересовался президент России.
- Да, - ответил Рустэм Хамитов. - Особо радует, что инвестиции в основной капитал будут 104–105 процентов. По итогам трёх кварталов было 106. К концу года возможно небольшое снижение, но это всё равно будет 104 процента. Сельское хозяйство отработало неплохо.
Руководитель Башкирии заявил, что регион «один из немногих, кто идёт с хорошими показателями по молоку».
- Сегодня это дефицитный продукт, - сказал г-н Хамитов. - Мы вырабатываем порядка 1 миллиона 850 тысяч тонн. Это один из лучших результатов в Российской Федерации. Строим большие объекты, фермы, комплексы. Всего 11 крупных инвестпроектов на 60 миллиардов рублей. Доходы консолидированного бюджета в норме, примерно 105–106 процентов, мы идём с плюсом к прошлому году и по налогу на прибыль, и по акцизам, и по налогу на имущество. В общем, показатели неплохие. Из 13 показателей, по которым нас оценивают в Правительстве, 12 – в «зелёной» зоне с плюсом. Темпы располагаемых денежных доходов пока по ноябрю чуть ниже запланированного.
- Как по социальным вопросам? Имею в виду доходы бюджетников, преподавателей, - спросил Владимир Путин.
- Хочу сказать, что мы все эти показатели выполняем по вашим указам, - заверил президента РФ глава РБ. - У нас нет никаких сомнений, что мы выполним и заработная плата всех категорий работников будет соответствовать тем показателям, которые есть. Здесь сомнений нет никаких, у нас деньги запланированы, идут оптимизационные процессы, но в спокойном режиме, нормальное движение, и всё мы, конечно, будем выполнять.
Также Рустэм Хамитов признался, что его радуют «демографические цифры».
- В этом году родится порядка 60 тысяч ребят, 6,5 тысячи будет естественный прирост, - пояснил он. - При этом мы справляемся с этим повышенным приростом, строим опережающими темпами детские сады, и программу в следующем году мы завершим.
Владимир Путин заинтересовался возведением детсадов в регионе и глава Башкирии рассказал, что в республике «научились строить быстро и дёшево, одно место в детском саду – 600–650 тысяч рублей».
- Это нормальная, добротная цифра, - объяснил он.
Кроме того, г-н Хамитов признался, как Башкирия «неплохо поработала в этом году с крымчанами в нашем подшефном районе».
- Люди нашей республики собрали более 200 миллионов рублей, - отчитался он. - За эти деньги отремонтировали 38 объектов: крыши, кровли, дороги, водопровод, детские сады и прочее, прочее. Получилось хорошо, и даже наши аграрии 15 комбайнов перевезли в Крым и убрали урожай в нашем подшефном районе.