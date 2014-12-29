Хамитов заверил Путина, что в РБ валовый региональный продукт выше среднего в стране

- Сегодня это дефицитный продукт, - сказал г-н Хамитов. - Мы вырабатываем порядка 1 миллиона 850 тысяч тонн. Это один из лучших результатов в Российской Федерации. Строим большие объекты, фермы, комплексы. Всего 11 крупных инвестпроектов на 60 миллиардов рублей. Доходы консолидированного бюджета в норме, примерно 105–106 процентов, мы идём с плюсом к прошлому году и по налогу на прибыль, и по акцизам, и по налогу на имущество. В общем, показатели неплохие. Из 13 показателей, по которым нас оценивают в Правительстве, 12 – в «зелёной» зоне с плюсом. Темпы располагаемых денежных доходов пока по ноябрю чуть ниже запланированного.