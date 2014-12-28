Захваченные земельные участки в Уфе ищут с помощью аэрофотосъемки

- Барселона провела Олимпиаду в 1992 году, построила парки, аэропорт, стадионы, рассчитывается до сих пор, но люди одномоментно получили качество жизни, - сказал мэр Уфы. - Как и любое предприятие, город это крупная корпорация, берет кредиты, вовремя отдает, берет следующие: это грамотная взвешенная политика. Я доволен тем, как работает финансово-экономический блок.