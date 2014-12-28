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Захваченные земельные участки в Уфе ищут с помощью аэрофотосъемки

28 декабря 2014, 16:43
В мэрии столицы Башкирии считают, что одним из главных доходов в городскую казну в 2015 году станет земельный налог. Напомним, в следующем году дефицит уфимского бюджета составит 800 млн рублей.

- Мы начали беспрецедентную работу по кадастровому учету земли, мы провели специальную аэрофотосъемку камерой высокого разрешения и сделали тотальную съемку, выявившую много чего интересного, - рассказал глава администрации Уфы Ирек Ялалов. - Качество этих снимков на порядок выше гугловских: даже полметра захваченных городских территорий прекрасно видно. Задача – полный кадастровый учет и поступления в бюджет земельного налога и аренды участков.

По словам г-на Ялалова, все ведущие города мира развиваются не за счет собственных доходов, а за счет заимствований. В Уфе же «муниципальный долг не выходит за лимиты и им грамотно управляют».

- Барселона провела Олимпиаду в 1992 году, построила парки, аэропорт, стадионы, рассчитывается до сих пор, но люди одномоментно получили качество жизни, - сказал мэр Уфы. - Как и любое предприятие, город это крупная корпорация, берет кредиты, вовремя отдает, берет следующие: это грамотная взвешенная политика. Я доволен тем, как работает финансово-экономический блок.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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