На выставке в уфимском аэропорту молодые художники демонстрировали радость полета и любовь к родине

Зал ожиданий и надежд
В одном из залов аэровокзала пассажиры смогли ознакомиться с экспозицией «Аэропорт. Формат PUBLIC ART».
Популярный сегодня в мире формат public art подразумевает форму существования искусства в общественном пространстве, диалог арт-объектов с городской средой. В актуальное движение уже включились крупнейшие аэропорты всего мира. Уфимский аэровокзал решил перенять опыт коллег и подхватил арт-эстафету. Недавно на его площадке прошла тематическая выставка работ студентов худграфа Башкирского педуниверситета имени Мифтахетдина Акмуллы, и вот новая акция.
Идейным вдохновителем выставки стал заслуженный художник Башкирии, руководитель творческого объединения «Чингисхан» Василь Ханнанов, широко известный не только своими работами, но и талантом объединять творческие усилия коллег и вдохновлять их на поиск новых художественных решений. На этот раз он собрал вместе семерых перспективных молодых живописцев, недавних выпускников и студентов художественных вузов Уфы.
— Одно из главных достоинств public art — демократичность, — считает Василь Ханнанов. — Это искусство без посредников, за которым закреплен статус доступного, «тактильного». Аэропорт — идеальное место для внутреннего разговора: чувства и эмоции достигают высокой концентрации, пространство насыщено особой энергетикой. Здесь происходит перепланировка реальности.
В проекте приняли участие пять талантливых девушек — Галия Байгужина, Дарья Данилина, Инна Калабухова, Резеда Тагирова, Евгения Чернова и творческий дуэт Александра Кайдалова и Олега Кайбышева. Под чутким руководством мэтра ребята создали для экспозиции оригинальные живописные полотна. В целостную серию работы объединяет не только единый вертикальный формат, но и общая идея. Обживая территорию уфимского аэропорта, молодые художники республики не могли обойти стороной тему неба и полета.
— Отличие нашего проекта от привычных экспозиций прежде всего в необычной тематике, — уверена одна из участниц экспозиции Инна Калабухова. — Зал аэровокзала — необыкновенное место, где люди проводят лишь недолгое время. Здесь концентрируются чувства и эмоция, связанные с определенным настроением и, возможно, волнением. И обращение в этот момент взора на художественное произведение может наполнить человека чувством прекрасного, позволит зрителю открыть что-то совершенно особенное, что сложно увидеть и почувствовать в обычной обстановке.
Площадка аэровокзала привлекла творческую молодежь возможностью заявить о себе людям из разных регионов России и мира, ведь через залы аэропорта ежедневно проходит не одна тысяча посетителей. Да и сами жители и гости республики в городской суете не всегда способны выкроить время, чтобы познакомиться с новинками культурной сферы. Формат выставки в аэропорту дает им возможность увидеть своими глазами, что представляет собой сегодня современное башкирское искусство, чем живет и куда движется новое поколение. — Мне кажется, формат Паблик Арт уже давно стал нормой для многих из нас. Василь Ханнанов — не просто добрый, умный, веселый, разносторонний и активный человек, но и великолепный художник и организатор, — считает Резеда Тагирова. — С кем-то из участников акции я знакома давно, с кем-то познакомилась во время работы над экспозицией. Чем чаще будут проходить подобные акции в городе, тем лучше. Ведь каждый художник, да что там говорить, каждый человек индивидуален и способен придумать что-то свое, то, что другому просто не придет в голову. Этим и интересны работы на одну тему — многогранностью взглядов.
Мне сверху видно все
Молодая художница Дарья Данилова из Уфы — постоянный участник художественных симпозиумов, проводимых Ханнановым. Вот и сейчас девушка не смогла остаться в стороне.
— Выставка в аэропорту — далеко не первый проект, который мы осуществляем вместе с ребятами. Естественно, за время сотрудничества сложился костяк художников, с которыми постоянно сотрудничает Василь, — говорит она. — Одной из главных проблем для молодых живописцев сегодня является поиск доступных выставочных площадок, где можно показать свои работы. Пространство аэропорта оказалось очень интересной площадкой для проведения выставки по причине большой проходимости, ведь зритель здесь всегда новый.
Большинство из художников представило на выставке по одной работе, Галия Байгужина размахнулась на диптих, а творческий союз в составе Александра Кайдалова и Олега Кайбышева объединил усилия в едином полотне, условно разделив картину на части «Самолет-1» и «Самолет-2». Кстати, новичками этих парней назвать нельзя. Ребята являются авторами нескольких полюбившихся уфимцам работ в стиле граффити, которые стали украшением столичных многоэтажек.
Как считают участники проекта, аэропорт — это то место, которое способно удивительным образом отразить как внутренний мир человека с его мечтами, ожиданием, тревогой и радостью, так и его безграничные возможности. Он символизирует стремительность и современность, формирование новой эстетики мысли и формы в век высоких технологий.
— Естественно, здание аэропорта и сама идея экспозиции вносят в наши работы особенную энергетику, — поясняет Дарья Данилина. — Авиация, полет всегда являлись символами прогресса и свободы. Такая тема не могла оставить нас равнодушными и вдохновила на создание этих полотен. Мною представлена работа «Полет нормальный». Мне захотелось передать восторг от высоты. А что нужно для приятного полета? Ясное небо.
Резеда Тагирова осталась верна излюбленной теме лирического пейзажа.
— В моей работе отражается любовь к родным краям. Вид с высоты — это выражение некой свободы, — комментирует художница. — Летящий на зрителей самолет символизирует стремление людей вперед, вверх, к лучшему. Аэропорт — это масштабная тема, она выражает не только материальные составляющие, но и философические. Если развивать ее дальше, можно столько всего придумать! Самолет — это самый короткий способ добраться до близких, любимых. В то же время улетел — не остановишь.
А Инна Калабухова обратилась к теме романтической встречи двух влюбленных.
— Мне хотелось сделать особенной свою работу, — призналась она. — В ней аэропорт представлен как место, где сбываются мечты и происходят счастливые и долгожданные встречи. Зал аэровокзала — уникальное место и, безусловно, имеет свою собственную энергетику. Надеюсь, что в будущем у нас еще будет возможность участвовать в подобных творческих проектах.
В Международном аэропорту «Уфа» уверены, что творческие проекты обогащают инфраструктуру предприятия. Так и случилось: работы молодых живописцев вызвали у пассажиров аэропорта неподдельный интерес. Потому главная воздушная гавань республики планирует продолжить подобное сотрудничество и в дальнейшем.
Вероника ПОЛЯНСКАЯ.