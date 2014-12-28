На выставке в уфимском аэропорту молодые художники демонстрировали радость полета и любовь к родине

Площадка аэровокзала привлекла творческую молодежь возможностью заявить о себе людям из разных регионов России и мира, ведь через залы аэропорта ежедневно проходит не одна тысяча посетителей. Да и сами жители и гости республики в городской суете не всегда способны выкроить время, чтобы познакомиться с новинками культурной сферы. Формат выставки в аэропорту дает им возможность увидеть своими глазами, что представляет собой сегодня современное башкирское искусство, чем живет и куда движется новое поколение. — Мне кажется, формат Паблик Арт уже давно стал нормой для многих из нас. Василь Ханнанов — не просто добрый, умный, веселый, разносторонний и активный человек, но и великолепный художник и организатор, — считает Резеда Тагирова. — С кем-то из участников акции я знакома давно, с кем-то познакомилась во время работы над экспозицией. Чем чаще будут проходить подобные акции в городе, тем лучше. Ведь каждый художник, да что там говорить, каждый человек индивидуален и способен придумать что-то свое, то, что другому просто не придет в голову. Этим и интересны работы на одну тему — многогранностью взглядов.