Уфимец стал жертвой дивана, выброшенного перед Новым годом из окна

Удар дивана был настолько силен, что уфимец потерял сознание, попал в больницу и пережил сложную черепно-мозговую операцию. Хозяева дивана теперь будут отвечать за свое разгильдяйство в уголовном порядке – за причинение тяжких телесных повреждений.
Жильцы общежития вышвырнули ненужную мебель в окно, даже не удосужившись посмотреть, нет ли людей на улице. Попавшего под диван мужчину вытащил из-под мебельного каркаса оказавшийся неподалеку дворник.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по Башкирии, в отношении неизвестного лица за причинение телесных повреждений средней тяжести возбуждено уголовное дело и ведется розыск виновного. За содеянное фигуранту уголовного дела грозит лишение свободы сроком до трех лет.