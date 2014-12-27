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Уфимец стал жертвой дивана, выброшенного перед Новым годом из окна

27 декабря 2014, 11:45
Чуть не убили 42-летнего мужчину выброшенным из окна диваном безответственные жильцы уфимского общежития. Несчастный заходил в гости к сестре и выйдя на крыльцо здания, оказался оглушен падающим каркасом от мягкой мебели. Кто-то из жителей общежития решил избавляться перед Новым годом от ненужных вещей по итальянской традиции – выбрасывая старье в окно.

Удар дивана был настолько силен, что уфимец потерял сознание, попал в больницу и пережил сложную черепно-мозговую операцию. Хозяева дивана теперь будут отвечать за свое разгильдяйство в уголовном порядке – за причинение тяжких телесных повреждений.

Жильцы общежития вышвырнули ненужную мебель в окно, даже не удосужившись посмотреть, нет ли людей на улице. Попавшего под диван мужчину вытащил из-под мебельного каркаса оказавшийся неподалеку дворник.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по Башкирии, в отношении неизвестного лица за причинение телесных повреждений средней тяжести возбуждено уголовное дело и ведется розыск виновного. За содеянное фигуранту уголовного дела грозит лишение свободы сроком до трех лет.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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