Уфимец стал жертвой дивана, выброшенного перед Новым годом из окна

Чуть не убили 42-летнего мужчину выброшенным из окна диваном безответственные жильцы уфимского общежития. Несчастный заходил в гости к сестре и выйдя на крыльцо здания, оказался оглушен падающим каркасом от мягкой мебели. Кто-то из жителей общежития решил избавляться перед Новым годом от ненужных вещей по итальянской традиции – выбрасывая старье в окно.