Бывшие работники «НефАЗа» митинговали против «развала завода»

Один из манифестантов, представившийся слесарем Дмитрием Мухаметгалиевым сообщил, что на производстве резко уменьшилась зарплата, и привел в пример свой квиток – жалование упало с 20 до 13 тысяч рублей.
- Завод сокращается, если раньше это было 12 тысяч человек, то сейчас шесть, из которых две тысячи – управленцы, - говорит он.
Впрочем, у руководства автозавода другое мнение.
- Все вынуждены оптимизировать затраты, - пояснил гендиректор завода Николай Пронин. - В конце прошлого года приняли программу оптимизации, и она касается все аспектов деятельности.
По словам топ-менеджера, сокращений не было, а «уменьшение численности сотрудников происходило за счет естественной убыли».
- Это были люди, уходившие на пенсию и те, кто увольнялся по собственному желанию, пока у нас не было сокращений и в ближайшее время мы этого делать не будем, - сказал г-н Пронин. – Мы активно внедряем сдельную оплату труда, на уровне рабочих специальностей она позволяет более справедливо формировать заработную плату.
По данным местной биржи труда, с завода за минувшие 11 месяцев ушли 1022 человека.
Дмитрий КОЛПАКОВ.