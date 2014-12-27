Бывшие работники «НефАЗа» митинговали против «развала завода»

- Это были люди, уходившие на пенсию и те, кто увольнялся по собственному желанию, пока у нас не было сокращений и в ближайшее время мы этого делать не будем, - сказал г-н Пронин. – Мы активно внедряем сдельную оплату труда, на уровне рабочих специальностей она позволяет более справедливо формировать заработную плату.