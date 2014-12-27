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Бывшие работники «НефАЗа» митинговали против «развала завода»

28 декабря 2014, 00:16
Бывшие работники «НефАЗа» вышли на митинг, протестуя против политики руководства автозавода. По свидетельству телеканала «ТНТ-Нефтекамск», в протестной акции приняли участие около сотни человек, в основном ветераны предприятия. Пенсионеры уверены, что после смены руководства в сентябре прошлого года, «завод разваливается».

Один из манифестантов, представившийся слесарем Дмитрием Мухаметгалиевым сообщил, что на производстве резко уменьшилась зарплата, и привел в пример свой квиток – жалование упало с 20 до 13 тысяч рублей.

- Завод сокращается, если раньше это было 12 тысяч человек, то сейчас шесть, из которых две тысячи – управленцы, - говорит он.

Впрочем, у руководства автозавода другое мнение.

- Все вынуждены оптимизировать затраты, - пояснил гендиректор завода Николай Пронин. - В конце прошлого года приняли программу оптимизации, и она касается все аспектов деятельности.

По словам топ-менеджера, сокращений не было, а «уменьшение численности сотрудников происходило за счет естественной убыли».

- Это были люди, уходившие на пенсию и те, кто увольнялся по собственному желанию, пока у нас не было сокращений и в ближайшее время мы этого делать не будем, - сказал г-н Пронин. – Мы активно внедряем сдельную оплату труда, на уровне рабочих специальностей она позволяет более справедливо формировать заработную плату.

По данным местной биржи труда, с завода за минувшие 11 месяцев ушли 1022 человека.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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