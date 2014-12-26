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Веселые шпенглеры: дырки от сыра. «Салават Юлаев» бит клубом «Женева-Серветт»

26 декабря 2014, 23:31
Уфимские могучие ребята приступили к завоеванию Кубка Шпенглера. Старейший в мире международный турнир – это дело серьезное. Нужно героически побеждать, несмотря на высокогорье, усталость, плотный график и боязнь получить травму. Требуется не просто выигрывать, но и потом никогда, никогда не драться в аэропорте. Болельщики мечтают о триумфе, хотят хоть какого-то подарка к 1 января. Так что для улучшения результатов «юлаевцы» приехали на турнир с любимыми, с женами и семьями - поиграть при их поддержке и дать им отдохнуть. Новый год ведь – надо как-то отойти от кризиса в игре и в славном государстве. Даже пресс-атташе «Салавата Юлаева» семью в Швейцарию привез.

Первая игра сложилась тяжело. Видимо из-за тех же условий – перелет, длительный переезда на автобусе. По приезду потренировались, на следующий день матч. Ад просто. Тут бы выжить, суметь два раза ото льда оттолкнуться и клюшку в руках удержать…

Соперник – суперклуб «Женева-Серветт». Шестое место в своем швейцарском чемпионате. Но «юлаевцы» в КХЛ десятые – и тоже суперклуб, судя по бюджету – точно суперклуб.

Швейцарская команда в прошлом году выиграла Кубок Шпенглера, оставив на втором месте ЦСКА. Свои сильные стороны женевцы гостям из России показали.

«Юлаевцы» приступили к делу не очень удачно, но в своем современном зеленом стиле – не реализовывали моменты. Конечно же, в этом виновата непривычная форма. На этом турнире командам выдают особо оформленную спорт-одежду. Иногда она бывает очень красивой. В этот раз Уфе досталось рекламировать автопроизводителя бюджетных автомобилей, которые стоят в России теперь как премиум-машины. «Юлаевцы» привыкли только к настоящему премиуму – вот им и не игралось. Стыдно же рекламировать авто, которые стоят в два-десять раз дешевле твоего.

Швейцарцы свои моменты транжирить не стали. Первое большинство – первая шайба. Тимоти Каст точно бросил в большинстве по воротам раскачанного туда-сюда Владимира Сохатского. Женевцу никто не мешал, 1:0.

Второе меньшинство – и опять «Салават Юлаев» пропустил. Опять Сохатскому пришлось метаться, он не успел перекрыть верхнюю часть угла и шайба, пущенная над щитком, влетела в ворота. Авто взятия – Тэйлор Пайетт. Вина тут, конечно, не Владимира, а получившего удаление Александра Степанова и тех, кто выходил убивать большинство.

На этом успехи Уфы не закончились. Контратака, выход один в ноль – и Сохатский проиграл дуэль Инти Пестони, 3:0.

После этого гости из Башкирии слегка потухли. Пахло разгромом. Явно не хватало оставшихся в России Кирилла Кольцова и Дмитрия Макарова. Хорошо, что после 3:0 до перерыва оставалось совсем немного.

В перерыве Владимир Юрзинов-младший, видимо, плясал в раздевалке, чем соодушевил своих богатырей. Во втором периоде Уфа наконец-то избавилась от позорного нуля на табло. Стали играть лучше и вымучили требуемое. Бросок Антона Слепышева под рукой Кристофа Байса – и этот парень остался без сухаря, 3:1.

Вскоре Илькка Хейккинен вернул «Салават Юлаев» в игру. Алексей Глухов прикрыл Байсу обзор, наш финн бросил и попал в домик Кристофу. Слишком медленно садился вратарь швейцарцев, 3:2.

Почти сразу – еще одно большинство. Во время него возникла потасовочка на пятаке у команды «Женева-Серветт». Дракой она не закончилась – так, потолкались ребята агрессивно. Я часто слышу: «Кулда может подраться, Кулда может подраться». Но латвийский защитник Артурс в матчах за «Салават Юлаев» перчатки не сбрасывает. С чего ему драться? За это не платят. Да и вообще, если считать в евро – его сейчас ежемесячно серьезно штрафуют. Тут бы на игру настроение добыть в глубоких шахтах Мории.

В третьем периоде «юлаевцы» забросили свою третью шайбу. Но ее не засчитали – перед этим получил травму вратарь швейцарцев. В итоге Кристофа Байса даже заменили на Яника Швенденера.

На незасчитанный гол команда «Женева-Серветт» ответила двумя попаданиями в перекладину. Уфа тоже точностью не блеснула – не реализовала ряд хороших моментов. Ответил перекладиной Алексей Кайгородов. В конце зеленые, конечно, старались последний гол отставания покрошить, но не вышло.

Итак, 3:2. Поражение «Салавата Юлаева». Это значит, что следующую игру уфимский клуб проведет завтра, против «Йокерита» из Хельсинки.

Олег ЧЕРНОВ.

Фото с сайта hcsalavat.ru

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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