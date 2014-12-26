Веселые шпенглеры: дырки от сыра. «Салават Юлаев» бит клубом «Женева-Серветт»

Уфимские могучие ребята приступили к завоеванию Кубка Шпенглера. Старейший в мире международный турнир – это дело серьезное. Нужно героически побеждать, несмотря на высокогорье, усталость, плотный график и боязнь получить травму. Требуется не просто выигрывать, но и потом никогда, никогда не драться в аэропорте. Болельщики мечтают о триумфе, хотят хоть какого-то подарка к 1 января. Так что для улучшения результатов «юлаевцы» приехали на турнир с любимыми, с женами и семьями - поиграть при их поддержке и дать им отдохнуть. Новый год ведь – надо как-то отойти от кризиса в игре и в славном государстве. Даже пресс-атташе «Салавата Юлаева» семью в Швейцарию привез.