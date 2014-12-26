Васильева и Скляр приготовят «Суп из канарейки»

Билеты на спектакль «Суп из канарейки» в Уфе: от 700 до 2700 рублей. Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77, а также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus