В Уфу едет новое «Фикси-шоу»

В гости в лабораторию профессора Чудакова придет лучший друг фиксиков Дим Димыч для того, чтобы принять участие в эксперименте по увеличению Фиксиков. При этом он сам станет фиксиком, а вместе с ним и все зрители в зале. Это проделки Компьютерного Вируса, с которым вступят в схватку герои Фикси-шоу и зрители. Он выводит из строя удивительное устройство, способное уменьшать и увеличивать предметы и живых существ во много раз. Без этого устройства Дим Димыч навсегда может остаться маленьким…