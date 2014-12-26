В Уфу едет новое «Фикси-шоу»

Каждый малыш окажется вовлеченным в действие и почувствует себя нужным и незаменимым. Помогут и задорные фиксипелки, которые можно петь всем залом.
В гости в лабораторию профессора Чудакова придет лучший друг фиксиков Дим Димыч для того, чтобы принять участие в эксперименте по увеличению Фиксиков. При этом он сам станет фиксиком, а вместе с ним и все зрители в зале. Это проделки Компьютерного Вируса, с которым вступят в схватку герои Фикси-шоу и зрители. Он выводит из строя удивительное устройство, способное уменьшать и увеличивать предметы и живых существ во много раз. Без этого устройства Дим Димыч навсегда может остаться маленьким…
А чтобы узнать, что же еще произошло с нашими героями, приходите на «Фикси-шоу»!
Начало в 11.00 и 13.30. Билеты на «Фикси-шоу» в Уфе: от 300 до 1000 рублей. Заказать билеты можно по тел.: 290-78-71, 248-27-55, 276-76-77, а также на сайте продюсерского центра «Радус» http://radus.ru и в группе http://vk.com/ufaradus