Рустэм Хамитов: «Большинство начальников стараются не опускаться до простых людей»

- Тот формат общественных отношений, который сегодня установился, к сожалению, зачастую исключает простых людей из сферы принятия решений, из вопросов взаимодействия с властью, - констатирует г-н Хамитов. - Не могу сказать, что люди лишены голоса. Идут выборные процессы, идет формирование представительных органов власти. Тем не менее, мы видим, что, несмотря на попытки улучшить работу власти, до сих пор есть немало примеров отторжения людей, такого высокомерно-надменного отношения к людям со стороны властных структур. Безусловно, эта ситуация не может оставаться таковой.
Глава РБ считает, что «любой руководитель должен осознавать следующее – только в работе с людьми, только отстаивая интересы людей можно двигаться вперед».
- Я много говорил о том, что муниципалитеты, городские округа, республиканские органы власти должны опираться на людей в принятии решений, должны принимать эти решения в интересах городского сообщества, сельского сообщества, - сетует он. - Но инерция столь велика, что до сих пор очень много начальников разного «калибра», которые эту деятельность воспринимают очень просто, исходя из своих начальственных соображений. И до уровня людей они стараются, как они говорят, «не опускаться». Это трагическое для этих начальников заблуждение.
Г-н Хамитов уверен, что для чиновников «постоянные попытки найти объяснения своему «ничегонеделанию» стали уже общим местом».
- Сейчас в предновогодние дни мы видим, что наши города, села, населенные пункты немного украшаются, - объясняет он. - Сегодня с одним из мэров городов вел разъяснительную беседу по поводу того, что сделано совсем немного для того, чтобы город был красивым, ярким, приветливым, праздничным для людей. Все кивают на отсутствие денег, ресурсов. На самом деле это просто отсутствие желания работать с людьми, работать для людей, для своего города. Зачастую мы видим, что преобладает пиар над реальным содержанием дела. Таких примеров очень много. Безусловно, основная часть руководителей работает на совесть. Но еще есть достаточное количество тех, кто, просто придя во власть, думает, что он достиг всего, и бросает работать.
Руководитель республики уверен, что добивается от начальников всех мастей «простых вещей».
- Мои тезисы очень просты в этом смысле, - рассказал он. - Я двигаю начальников всех уровней в сторону улучшения качества жизни в республике: в городах, селах. Это естественно. В то же время я вижу сопротивление «начальственной» среды, когда некоторые наши структуры действуют «по старинке»: «мы послушали, а делать будем по-своему». Это касается и благоустройства наших городов. Это касается решения простых вопросов создания комфортной, качественной среды для жизни людей, порой не требующих больших затрат. Это касается вопросов коррупции, «кумовства», разного рода нарушений. Не буду говорить сейчас более жесткие слова. Поэтому совместной работы у нас с вами очень много.
Рустэм Хамитов признает, что «движение «Народный фронт – за Россию» сегодня играет значительную роль в общественной жизни республики, тем более страны».
- Я понимаю, что цели власти и общественного движения совпадают, - сказал он. - Мы движемся и действуем в одном направлении. Прежде всего, это следует из названия организации – «Народный фронт – за Россию». Значит, работа на благо народа, на благо людей. Это правильно и абсолютно верно, потому что сейчас и в будущем главной задачей является защита интересов простых людей.
Руководитель региона полагает, что «2015 год будет сложным, прежде всего с экономической точки зрения» и надеется «работать согласованно и совместно» с общественниками.
- Очевидно, что чем сильнее становится наша страна, тем большее давление извне она испытывает, - говорит Рустэм Хамитов. - Это аксиома, собственно говоря, так было всегда. В советское время, в 1970-1980-е годы, когда Советский Союз демонстрировал образцы успешного развития, противодействие стран Запада возрастало и стало таким сильным, что это привело к серьезным изменениям в нашей стране – развалу СССР. Примерно то же самое повторяется через 20-30 лет после тех событий. Мы понимаем, что действовать в этой ситуации надо предельно собранно и работать всем вместе.
По словам руководителя Башкортостана, «наступающий 2015 год потребует мобилизации всех сил: и властных структур всех уровней, и нашего общества».
- В этой работе «Общероссийский народный фронт» должен занимать одно из значимых мест, - заявил он. - Прежде всего, в части побуждения ряда начальственных персон к нормальной, хорошей деятельности. Конечно, эта работа не должна носить «выборочный» характер и характер, скажем так, сведения счетов. Здесь все должно быть объективно и должно быть нацелено на то, чтобы устранять недостатки, а не преследовать кого-то. Здесь тоже очень тонкая грань, ее нельзя переходить. Поэтому чувство здравого смысла всегда должно присутствовать в работе всех. И тех, кто, так или иначе, занимается контролем и надзором. Не ради «галочки» все это должно делаться, а ради того, чтобы исправить ситуацию.
Рустэм Хамитов выслушал и предложения актива общественной организации по улучшению работы многих структур. В частности, общественники предложили осуществлять более тщательный контроль за поставкой дорогостоящего оборудования в медицинские учреждения, чтобы оно в полной мере соответствовало поданным заявкам. Глава региона отметил, что в последнее время главные врачи в большей степени заняты освоением выделенных средств, приобретением оборудования, забывая о необходимости разъяснительной работы с населением, в том числе по таким важным вопросам, как преобразование фельдшерско-акушерских пунктов в терапевтические отделения районных больниц.
– Начался перекос. Люди перестали заниматься своей профессиональной деятельностью. Отсюда такое количество жалоб на здравоохранение, – сказал глава республики.
В ходе встречи также был затронут вопрос стоимости одних и тех же социальных объектов, которая в разных районах или населенных пунктах может отличаться в несколько раз. Решение этой проблемы экспертная группа ОНФ видит во внедрении типовых проектов.
– В 2014 году объем республиканской адресной инвестиционной программы – это строительство школ, больниц, социальных объектов – достиг 17 млрд рублей. Это самая большая цифра за последние 20 лет, - рассказал Рустэм Хамитов. - Это говорит о потенциальных возможностях нашей республики. Другое дело, что мы очень расточительны. Там, где работу можно выполнить за рубль, нам зачастую пытаются подсунуть её за два, три, даже пять рублей. Мы с вами, поработав в том числе с «Народным фронтом», сегодня снизили стоимость строительства одного места в детских садах до 500-600, редко 700 тысяч рублей. Хотя в 2010 году строили за миллион, а в 2008-2009 годах – за полтора миллиона. То есть мы как минимум в два раза сократили уровень воровства при строительстве социальных объектов. Но это не означает, что мы добились победы. Надо по другим направлениям поработать также.
Руководитель региона считает, что в вопросах взаимодействия бизнеса и власти нужно «действовать системно».
- Мы должны сформировать некий управленческий каркас, который позволил бы нам довольно эффективно работать с промышленными предприятиями касательно их ближнесрочной, среднесрочной и дальнесрочной перспективы, - говорит он. - Я не могу себе представить, как без государства можно планировать деятельность государственных или частных компаний. Рынок наш не настолько силен, чтобы самому все отрегулировать и все расставить.
Глава республики поддержал предложение о развитии и поддержке кооперации в аграрном секторе.
– После развала Башпотребсоюза разумной системы работы с нашими крестьянами, сельскими жителями нет. Это большая проблема. Движения по формированию деятельности в части реализации продукции крестьянских подворий нет. Хотя эти люди ведь и сами могут объединиться. Нужно дать начало кооперации на низовом уровне, а мы можем организовать господдержку. Идеология помощи только «крупняку» уже перестает быть актуальной, – сказал Рустэм Хамитов.
По его словам, кооперация даст положительный экономический эффект и будет способствовать возрождению сельхозпредприятий.
– У нас сегодня простаивает Карламанский сахарный завод, – отметил глава региона. – Я предлагал схему: вот есть десять хозяйств, соберитесь. Давайте мы вам поможем с кредитом, выкупите это предприятие, отремонтируйте, пусть оно будет кооперативной собственностью. У вас есть производство свеклы, вы знаете и умеете, как этот процесс организовать, а здесь – простаивающий завод, который вам нужен. Почему же люди не используют те возможности, которые у них есть?
Общественники озаботились и проблемой расселения граждан из ветхого жилья. На сегодняшний день людям, проживающим, например, в центре города, предлагают переехать в новые квартиры в отдаленных микрорайонах, что неизбежно влечет за собой смену уклада жизни и, возможно, даже работы. В конечном счете, это приводит к росту социальной напряженности.
– Абсолютно правильная постановка вопроса, - согласился г-н Хамитов. - Понятно, что если человек жил в этом районе, переселять его куда-то в другой район, пусть даже и благополучный, хороший, – это все равно стресс. И, безусловно, городская власть в этой части тоже действует бездумно, находя тысячу причин для того, чтобы не решать этот вопрос по-настоящему.
Руководитель Башкортостана видит причину происходящего в том, что за последние 10-12 лет сфера предоставления земли под строительство стала крайне непрозрачной, во многом даже коррумпированной.
– Там нет прозрачности, там криминальные отношения, коррупция, кумовство. Если в этом направлении вы поработаете вместе с властью, было бы очень эффективно со всех точек зрения. Тогда мы сможем программу переселения из ветхого жилья сделать прозрачной, – подчеркнул Рустэм Хамитов.
Темой обсуждения также стала новая система сбора средств на капитальный ремонт многоквартирных домов. По словам главы республики, руководители муниципалитетов обязаны были предварительно провести разъяснительную работу с населением, но предпочли самоустраниться.
– Мэры городов в основном сработали плохо. И это показывает степень отстраненности от людей городских властей, поселковых властей. Знаете, порой складывается впечатление, что этот слой руководителей занимает место только для того, чтобы, скажем так, «начальствовать». А реально, конечно, отношения с людьми не выстраивают, – сказал Рустэм Хамитов.