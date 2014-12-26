Рустэм Хамитов: «Большинство начальников стараются не опускаться до простых людей»

– В 2014 году объем республиканской адресной инвестиционной программы – это строительство школ, больниц, социальных объектов – достиг 17 млрд рублей. Это самая большая цифра за последние 20 лет, - рассказал Рустэм Хамитов. - Это говорит о потенциальных возможностях нашей республики. Другое дело, что мы очень расточительны. Там, где работу можно выполнить за рубль, нам зачастую пытаются подсунуть её за два, три, даже пять рублей. Мы с вами, поработав в том числе с «Народным фронтом», сегодня снизили стоимость строительства одного места в детских садах до 500-600, редко 700 тысяч рублей. Хотя в 2010 году строили за миллион, а в 2008-2009 годах – за полтора миллиона. То есть мы как минимум в два раза сократили уровень воровства при строительстве социальных объектов. Но это не означает, что мы добились победы. Надо по другим направлениям поработать также.