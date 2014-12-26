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Гостиницу «Актау» исключили из плана приватизации

26 декабря 2014, 06:37
Мэрия Уфы исключила из прогнозного плана приватизации муниципальную гостиницу «Актау». Соответствующее постановление подписал сити-менеджер столицы Башкирии Ирек Ялалов. Год назад «Актау» оценили в 39,5 млн рублей.

Гостиница находится на улице Российской, 102/1, и изначально принадлежала одному из нефтеперерабатывающих заводов. Отель предназначался для проживания иностранных специалистов. В 2000 году девятиэтажное здание передали городу, и гостиница стала муниципальной.

По сути, это общежитие квартирного типа на 31 жилище. «Актау» - один из двух гостиничных МУПов, планируемых к продаже. Параллельно мэрия планировала выставить на торги гостиницу «Агидель» на улице Ленина, но эта тема пока развития не получила.

Ранее начальник управления муниципальной собственности Уфы Азамат Сагитов заявил, что у будущего инвестора есть «возможность увеличения мощностей гостиницы «Актау» за счет надстройки и пристройки».

Аукцион по продаже «Актау» планировался еще в конце прошлого года.

- От планов приватизации ряда объектов не отказались, но их отодвинули за рамки 2015 года, - говорит уфимский градоначальник Ирек Ялалов. - Сначала мы должны провести международные мероприятия.

По словам мэра, город в долгосрочной перспективе выйдет из уставного капитала самых привлекательных МУПов.

- Экономическая ситуация 2015 года покажет, как действовать дальше, - полагает г-н Ялалов. - Главная сложность МУПов – они ограничены в заимствованиях, а акционерные общества обладают широкими возможностями по кредитованию.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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