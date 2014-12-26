Гостиницу «Актау» исключили из плана приватизации

По сути, это общежитие квартирного типа на 31 жилище. «Актау» - один из двух гостиничных МУПов, планируемых к продаже. Параллельно мэрия планировала выставить на торги гостиницу «Агидель» на улице Ленина, но эта тема пока развития не получила.