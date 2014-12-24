Запасной – не второй. «Салаватушка» в четвертый раз проиграл «Авангарду»

Самое интересное занятие на играх «Салавата Юлаева» – следить за игрой Владимира Сохастского. Нападающие не очень радуют, с защитниками все ясно – эти хороши и в сборной, этот прекрасен и не в сборной. А вот вратарь наш героический пока повис. В клубе играет первым номером, в сборную пока не привлекался.
В первом периоде Володя ловит. Защита играет плохо, но Сохатский не допускает ошибок.
«Юлаевцы» забрасывают. Игрок сборной России Александр Кутузов посылает шайбу с приличной дистанции с острого угла. Антон Слепышев подкарауливает отскок от щитка вратаря-сборника Константина Барулина и поражает пустой угол ворот, 1:0.
Слепышев – тоже кандидат в сборную России. Чем он больше играет, чем чаще отличается, тем скорее снова его привлечет главный тренер национальной команды Олег Знарок.
На 38-й секунде второго периода шайба все-таки влетает в ворота Сохатского. Сергей Калинин с достаточно острого угла поражает ближний угол. Владимир, скорее всего, просто не видел полета шайбы, так как был прикрыт.
С этого 1:1 начался результативный отрезок матча. Вначале гости вышли вперед, когда «юлевский» защитник, игрок сборной Андрей Зубарев, дал Чаду Коларику беспрепятственно бросить с пятака, 1:2. Вряд ли Сохатский мог спасти – разве что если бы предвидел такой резкий провал в обороне своих и отличную передачу чужого.
Публика, которая опять не забила до отказа «Уфа-Арену», оживилась тогда, когда классно бросил в ближний угол Теему Хартикайнен. Шла 24 минута матча, счет стал 2:2.
Результативный отрезок закончился точным броском Александра Кутузова от синей линии. В дальний угол над щитком Константина Барулина – и 3:2.
В тот момент казалось, что это начало веселого атакующего матча. Но игра тут же подсушилась. Главный тренер «Авангарда» Раймо Сумманен убрал Константина Барулина из ворот и запустил охранять створ Эдуарда Рейзвиха.
Финн уже поступал так в прошлом матче Омска и Уфы. Тогда он отправил Барулина отдыхать уже после первой шайбы и не прогадал – вышедший Денис Костин вообще не пропустил, справившись с 24-мя бросками. «Авангард» тогда победил дома 2:1, в третий раз в этой регулярке выиграв у зеленых.
В этот раз Рейзвих тоже не пропустил вообще. Видимо, все хорошо с запасными вратарями в омском клубе.
Сохатский тоже тащил. Спас, к примеру, во время опасного выхода один в ноль и броска Дениса Паршина – сборника и экс-«юлаевца».
В третьем периоде задача Уфы была простой - прежде всего, нужно было не пропустить. С этим квестом хозяева льда почти справились, но в конце подвели удаления. Вначале две минуты получил единственный новичок регулярки, вызванный из «Тороса» Станислав Голованов. Затем Андрей Зубарев ударил Сергея Калинина – и «Салават Юлаев» остался в меньшинстве три на пять на одну минуту и 42 секунды.
Тройка обороны и Сохатский спасти команду не смогли. Уфа осталась без полноценной трехочковой победы, когда точно бросил в дальний верхний угол Чад Коларик, 3:3.
«Юлаевцы» отбились, вышел на лед Зубарев. До конца основного времени хозяева получили шанс на большинство, но не реализовали его. В этом матче зеленые все три шайбы забросили в равных составах.
Овертайм. Он запомнился тем, что Рейзвих продолжил сушку своих ворот, а «юлаевцы» умудрились оказаться на льду впятером при лимите в четыре полевых. Если бы они отбились – были бы буллиты. Но Сохатского за пять секунд до конца дополнительного времени пробил броском в ближний угол экс-«юлаевец» Александр Пережогин. Это 200-я шайба нападающего в чемпионатах России.
Теперь «юлаевцам» придется поздравлять своих болельщиков с Новым годом по телевизору из Швейцарии. Они вылетают в Давос на кубок Шпенглера, где 26 декабря проведут свой первый матч против «Серветта» из Женевы.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта hawk.ru