Запасной – не второй. «Салаватушка» в четвертый раз проиграл «Авангарду»

Зеленые провели первый матч после отставки генерального менеджера клуба Гросса. Олега Иаганесоваича убрали, главного тренера Владимира Владимировича Юрзинова-младшего оставили. Что это могло поменять? Да ничего! Гросс уже все сделал - набрал гиперсостав, серьезных хоккеистов на усиление этого гипера не нашел, скоро переходы и подписание новых контрактов в КХЛ запретят. Тут все просто – играйте имеющимся добром. Стимулы для игроков – выиграть наконец-то омичей после трех поражений в сезоне и красиво попрощаться с кризисным 2014 годом. Порадовать множественную телеаудиторию и тех 7780 маленьких и щедрых героев, которые купили билеты на данное зрелище.