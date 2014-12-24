В Башкирии семилетний мальчик сутки просидел в канализационном колодце

Никита не вернулся домой с прогулки еще во вторник. Тревогу забила 58-летняя бабушка ребенка, которая сначала искала мальчика самостоятельно, но не нашла. Полицейские обследовали территорию, прилегающую к дому, где проживал первоклассник, опросили его друзей и одноклассников. Проверили подъезды, чердаки и подвалы. К розыскам присоединились волонтеры и местные жители, в том числе работники коммунальных служб. В результате активных поисков мальчик был найден в канализационном колодце теплотрассы в 400 метрах от дома.