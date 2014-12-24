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В Башкирии семилетний мальчик сутки просидел в канализационном колодце

24 декабря 2014, 20:41
Провалился в канализационный колодец в 400 метрах от собственного дома семилетний Никита Устинов в городе Белебей Белебеевского района Башкирии. Ребенок сутки провел в каменном мешке, но остался жив, лишь получив легкое обморожение. Все это время мальчика искали 20 поисковых групп, более сотни полицейских, местных жителей и волонтеров.

Никита не вернулся домой с прогулки еще во вторник. Тревогу забила 58-летняя бабушка ребенка, которая сначала искала мальчика самостоятельно, но не нашла. Полицейские обследовали территорию, прилегающую к дому, где проживал первоклассник, опросили его друзей и одноклассников. Проверили подъезды, чердаки и подвалы. К розыскам присоединились волонтеры и местные жители, в том числе работники коммунальных служб. В результате активных поисков мальчик был найден в канализационном колодце теплотрассы в 400 метрах от дома.

По предварительной версии, мальчик ушел гулять и на соседней улице провалился в открытый колодец. Сейчас его осматривают врачи, не исключено, что школьник получил легкое обморожение.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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