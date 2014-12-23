Правительство РФ взяло под контроль корпоративные решения «Башнефти»

- «Башнефть» является одним из системообразующих предприятий российской нефтяной отрасли. С учетом масштаба объектов инфраструктуры ОАО АНК «Башнефть», объемов добычи и переработки нефти его деятельность носит стратегический характер для российской экономики в целом, - сообщается в пояснительной записке. - Принятое решение позволит Российской Федерации контролировать проводимые корпоративные мероприятия ОАО АНК «Башнефть».
Таким образом, в руках государства находится «золотая акция» с решающим голосом по внесению вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания и созыва акционеров, голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и многое другое.
Российская Федерация в лице Росимущества – собственник 81,87 процентов обыкновенных акций и 20,79 процентов привилегированных.
- По объему добычи нефти, более 16 млн тонн в год, общество входит в число 10 крупнейших компаний России, по объему нефтепереработки, более 20 млн тонн в год, в число 5 крупнейших компаний, - говориться в документе.
ОАО АНК «Башнефть» также владеет крупной розничной сетью АЗС, имея 764 автозаправочных комплекса, включая партнерские, в 23 российских регионах.
«Башнефть» стала 50 пунктом в стратегическом списке компаний, где правительство имеет «золотую акцию».
Дмитрий КОЛПАКОВ.