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Правительство РФ взяло под контроль корпоративные решения «Башнефти»

23 декабря 2014, 22:28
Во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев включил «Башнефть» в перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых позицию акционера - Российской Федерации, определяет правительство России.

- «Башнефть» является одним из системообразующих предприятий российской нефтяной отрасли. С учетом масштаба объектов инфраструктуры ОАО АНК «Башнефть», объемов добычи и переработки нефти его деятельность носит стратегический характер для российской экономики в целом, - сообщается в пояснительной записке. - Принятое решение позволит Российской Федерации контролировать проводимые корпоративные мероприятия ОАО АНК «Башнефть».

Таким образом, в руках государства находится «золотая акция» с решающим голосом по внесению вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания и созыва акционеров, голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и многое другое.

Российская Федерация в лице Росимущества – собственник 81,87 процентов обыкновенных акций и 20,79 процентов привилегированных.

- По объему добычи нефти, более 16 млн тонн в год, общество входит в число 10 крупнейших компаний России, по объему нефтепереработки, более 20 млн тонн в год, в число 5 крупнейших компаний, - говориться в документе.

ОАО АНК «Башнефть» также владеет крупной розничной сетью АЗС, имея 764 автозаправочных комплекса, включая партнерские, в 23 российских регионах.

«Башнефть» стала 50 пунктом в стратегическом списке компаний, где правительство имеет «золотую акцию».

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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