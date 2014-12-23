Правительство РФ взяло под контроль корпоративные решения «Башнефти»

Таким образом, в руках государства находится «золотая акция» с решающим голосом по внесению вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания и созыва акционеров, голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и многое другое.