Налоговая служба РБ развивает электронные сервисы с интуитивным интерфейсом

- Это бренд-зал, оформленный в едином федеральном стиле - от цветов стен до материалов стоек, - говорит начальник управления федеральной налоговой службы по РБ Марат Вахитов. – Обычный поток - 500 плательщиков ежедневно, в пике – до тысячи. Этот зал выдержит без проблем полторы тысячи человек в день. Регламент предусматривает не более 15 минут ожидания и 10 минут у стойки.
По словам главы налогового ведомства, фискальная служба теперь по минимуму спрашивает с предпринимателей, так как основные сведения есть в распоряжении государственных ведомств. Только из Росреестра в прошлом году к башкирским налоговикам пришло 5 млн данных об операциях с недвижимостью.
- Например, произведена операция на таможне в Калининграде - ввезены строительные материалы, но всю цепочку наши инспекторы видят, - рассказывает г-н Вахитов. – Не надо ничего выяснять у плательщиков, и не надо делать запросы в инспекции других регионов, все в электронном досье. Сегодня самое ценное – качественная информация, и ее качество повышается.
По каждой ошибке в информационной базе в налоговой инспекции проводят проверку.
- Если приходит заявитель, и говорит – у меня машины нет, а вы мне третий год подряд шлете платежку, мы начинаем разбираться, когда у него ушла из оборота машина, в какой день ГИБДД должна было сообщить об этом, всю проверяем цепочку, - рассказывают в налоговом ведомстве.
По словам главного федерального инспектора Андрея Чечеватова, власти понимают необходимость преобразований, и «без человеческого лица налоговой службы движение вперед невозможно».
- Люди перестали относиться к налоговикам как к надзирателям, которые занимаются поборами: все понимают, что налоги – социальная сфера, - сказал г-н Чечеватов.
- Налоговая служба развивает электронные сервисы с легким интуитивным интерфейсом, как для индивидуальных предпринимателей, так и для физических лиц, - говорит г-н Вахитов. – В России к интернет-обслуживанию уже подключено 10 млн человек и 1,5 млн из них – в республике, где в активном пользовании – 860 тысяч аккаунтов. Прозрачность и понятность процедур рождает ответное желание заплатить налоги и спать спокойно, и как итог - 76 процентов доходов бюджета республики – налоги.
Дмитрий КОЛПАКОВ. Фото автора