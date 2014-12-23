Налоговая служба РБ развивает электронные сервисы с интуитивным интерфейсом

- Если приходит заявитель, и говорит – у меня машины нет, а вы мне третий год подряд шлете платежку, мы начинаем разбираться, когда у него ушла из оборота машина, в какой день ГИБДД должна было сообщить об этом, всю проверяем цепочку, - рассказывают в налоговом ведомстве.