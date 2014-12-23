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Через год государство даст 50-процентную скидку на автоштрафы

23 декабря 2014, 22:41
Президент Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в КоАП в части взыскания штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения. Соответствующий документ обнародовал информационный портал Кремля.

С 1 января 2016 года в течение 20 суток со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности, автоштраф можно будет заплатить в размере половины суммы.

Как сообщается в справке государственно-правового управления администрации президента РФ, поправки приняты «в целях стимулирования оплаты административных штрафов лицами, привлечёнными к административной ответственности». Поблажки не распространяются на тех, кто был пойман пьяным за рулем или отказался от медицинского освидетельствования.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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