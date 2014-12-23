Через год государство даст 50-процентную скидку на автоштрафы

Как сообщается в справке государственно-правового управления администрации президента РФ, поправки приняты «в целях стимулирования оплаты административных штрафов лицами, привлечёнными к административной ответственности». Поблажки не распространяются на тех, кто был пойман пьяным за рулем или отказался от медицинского освидетельствования.