Автодилеры распродают автомобили и замораживают строительство новых салонов?

- Учитывая опыт кризиса в 2008 году, когда разорились ряд региональных автодилеров, компания, в отличии от других, начала готовиться к спаду экономики несколько ранее, - рассказали люди, близкие к руководству «Башавтоком». – И решила отказаться от строительства автосалона «Хонда» на Рубежной улице, а в уже в начатом здании весной 2016 года теперь намеревается открыть автосалон «Лада», продажи которой, по мнению многих, в условиях кризиса будут только расти. От проектирования и строительства автосалона «Фольксваген» на Рубежной также решили отказаться, так как компания ожидает резкого снижения продаж этой марки в последующие три года, что не позволит окупить инвестиции. Учитывая проведенную оптимизацию, холдинг «Башавтоком» будет во время кризиса только увеличивать рыночную долю.