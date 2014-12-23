Автодилеры распродают автомобили и замораживают строительство новых салонов?

- Скупали все, даже автомобили в максимальной комплектации, - рассказывает менеджер одного из автосалонов Уфы.
Но ажиотаж, по словам участников рынка, сохранится максимум до конца года, а в 2015-м на этом поле ожидают неминуемого падения продаж.
- Цены могут вырасти на тридцать процентов, причем на автомобили всех классов, а это грозит рынку стагнацией, население еще долго будет привыкать к новым ценникам, - заявил нам один из автоменеджеров.
В связи с этим, а также с непростой экономической ситуацией (банки уже увеличили кредиты на строительство до 22% годовых) и прогнозируемым падением продаж автомобилей в 2015-2017 годах, по нашим данным, многие автодилеры решили заморозить строительство новых автосалонов.
В свое время близ дороги Уфа-аэропорт у магазинов «Касторама», «ИКЕА», «Метро» начали расти автосалоны различных марок. И вот теперь выясняется, что строительство большей части этих дилерских автопунктов может быть остановлена.
Так, у торгового центра «Касторама» на Рубежной улице новый автосалон автомобилей «Субару» собиралась построить фирма «Автотехсервис» - компания купила участок на аукционе мэрии. Но, похоже, теперь этим планам не суждено будет сбыться.
Глава «Автотехсервиса» Ольга Алопина отказалась отвечать о будущих строительных замыслах компании, как, впрочем, и руководитель «ТАН-авто» Владимир Мишин. «ТАН-авто» намеревалось возвести неподалеку от ТЦ «Касторама» салон «Пежо», также приобретя участок под строительство автоцентра на торгах у мэрии Уфы.
Не стал беседовать с журналистами и директор по развитию ГК «Автопремьер» Альфред Хайретдинов – его фирма строит салон «Шкода» на Электрозаводской улице.
В компании «АРТ-Моторс» тоже никак не комментируют, появится ли на Рубежной улице рядом с магазином «Метро» автосалон «Мерседес» - менеджеры бросают трубки или ссылаются на отсутствие начальства.
Однако сотрудник фирмы «Башавтоком», на условиях анонимности, объяснил, с чем связан этот заговор молчания и почему автодилеры, ранее охотно делившиеся своими строительными планами, сегодня все, как один, решили не афишировать задумок на будущее. По словам менеджера компании, «кризис поставил под вопрос планы по развитию бизнеса». И, как утверждают в «Башавтокоме», «новые проекты, учитывая нынешнее положение на авторынке, в настоящий момент неосуществимы».
- Учитывая опыт кризиса в 2008 году, когда разорились ряд региональных автодилеров, компания, в отличии от других, начала готовиться к спаду экономики несколько ранее, - рассказали люди, близкие к руководству «Башавтоком». – И решила отказаться от строительства автосалона «Хонда» на Рубежной улице, а в уже в начатом здании весной 2016 года теперь намеревается открыть автосалон «Лада», продажи которой, по мнению многих, в условиях кризиса будут только расти. От проектирования и строительства автосалона «Фольксваген» на Рубежной также решили отказаться, так как компания ожидает резкого снижения продаж этой марки в последующие три года, что не позволит окупить инвестиции. Учитывая проведенную оптимизацию, холдинг «Башавтоком» будет во время кризиса только увеличивать рыночную долю.
Федор ЛЫТКИН.