За перенос мобильного номера будут взимать не больше 100 рублей

Документ предусматривает возможность телефонного оператора по своей инициативе изменить абоненту номер, «в случае, если продолжение оказания услуг телефонной связи с использованием указанного номера невозможно», но обязан предупредить об этом за 60 дней. Также правила обязывают ввести в набор бесплатных сервисов службу точного времени, а за переход к другому мобильному оператору взимать плату не более 100 рублей.