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За перенос мобильного номера будут взимать не больше 100 рублей

23 декабря 2014, 00:01
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил правила оказания услуг телефонии, единые для мобильных операторов и компаний фиксированной городской связи. Новые нормы заменят сразу два документа – правил оказания услуг подвижной связи и оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонии.

Документ предусматривает возможность телефонного оператора по своей инициативе изменить абоненту номер, «в случае, если продолжение оказания услуг телефонной связи с использованием указанного номера невозможно», но обязан предупредить об этом за 60 дней. Также правила обязывают ввести в набор бесплатных сервисов службу точного времени, а за переход к другому мобильному оператору взимать плату не более 100 рублей.

Юридически закреплена бесплатная рассылка смс о чрезвычайных ситуациях, при этом «отказ пользователя услуг связи от получения сообщения экстренного оповещения не допускается».

Ранее в Башкирии были случаи, когда мобильные операторы отказывали МЧС в рассылке экстренных новостей, тарифицируя такие смс, как платный развлекательный контент.

Операторы обязаны уведомлять абонента не менее чем за 10 дней об изменении тарифов на услуги. Операторам фиксированной связи необходимо это делать в прессе, а мобильной – отправить смс.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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