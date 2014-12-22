В новой серии «Елок» Хабенский вышел к уфимцам из сумрака

- Фильм упакован в историческую обертку - действие происходит ровно 100 лет назад. В то время, когда в России Рождество праздновали 25 декабря, - рассказывает продюсер Ольга Харина. - Мы старались готовиться серьезно, поэтому у нас было очень много консультантов в разных сферах. Наши художники били по рукам за маникюр, даже если это были руки под муфтой. Много декораций было построено по настоящим эскизам или архивным фотографиям. Одной из самых красивых вещей фильма можно назвать перелеты к городам: мы восстанавливали то, как выглядело это место 100 лет назад. В Екатеринбурге мы подлетаем к дому Севастьянова, который до сих пор стоит, а напротив него возвышался собор святой Екатерины, который был снесен в 30-х годах. Но мы его туда поставили. То же самое мы сделали с Нижним Новгородом и с другими городами.