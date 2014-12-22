В новой серии «Елок» Хабенский вышел к уфимцам из сумрака

Баре Ургант и Светлаков
- Фильм упакован в историческую обертку - действие происходит ровно 100 лет назад. В то время, когда в России Рождество праздновали 25 декабря, - рассказывает продюсер Ольга Харина. - Мы старались готовиться серьезно, поэтому у нас было очень много консультантов в разных сферах. Наши художники били по рукам за маникюр, даже если это были руки под муфтой. Много декораций было построено по настоящим эскизам или архивным фотографиям. Одной из самых красивых вещей фильма можно назвать перелеты к городам: мы восстанавливали то, как выглядело это место 100 лет назад. В Екатеринбурге мы подлетаем к дому Севастьянова, который до сих пор стоит, а напротив него возвышался собор святой Екатерины, который был снесен в 30-х годах. Но мы его туда поставили. То же самое мы сделали с Нижним Новгородом и с другими городами.
Затронули создатели и тему войны, которая разразилась в то время.
- Одна из основных новелл «Летчик» начинается в мирное время и продолжается во время Первой мировой. Главными декорациями послужили фотографии Зимнего дворца 1915 года, когда он был переделан в госпиталь. Это невообразимо красивое и страшное зрелище. Нельзя снимать фильм про 1914 год и закрыть глаза на войну, продолжая праздновать Новый год. Войны в фильме достаточно много. Боевых действий там нет, но она отражается на основной теме фильма.
Ольга отметила, что создатели остались верны актерам, которые вернулись в фильм из первых и вторых елок.
- Вы увидите наше старшее поколение и самых маленьких товарищей, Урганта и Светлакова в необычных барских образах, - говорит она. – Большой неожиданностью этих елок станет появление нашего вечного закадрового голоса - Хабенского. В течение нескольких лет мы думали, каким хотим его показать зрителям. Только в этом году нам пришла идея, Константин еще фильм не видел и не знает, что из этого вышло. Это очень здорово, что в этот раз он есть и за кадром, и в кадре.
- Константин, сами хотели выйти из закадрового сумрака «Елок»? – интересуемся у актера.
- У нас с создателями фильма были варианты. Когда Тимур позвонил и сказал, что придумали мой выход, я ничего не смог противопоставить и пришлось выходить. У меня доверительные отношения в плане создания кино и идей с создателями этого фильма.
«За сто лет ничего не изменилось»
Хабенский уверен, что фильм запомнится зрителю рождением новых звезд. Самые яркие из них – юные герои новеллы «Шаляпин» Соня Хилькова и Даня Изотов. На счету 13-летней Сони - около 20 ролей в кино и сериалах, а для 7-летнего Даниила – это лишь третья работа.
- Я сам сказал себе в пять лет, что начну сниматься. В три года мама мне сказала, что можно сниматься, а я не знал, что это такое. И вот я два года думал и решил. Я снялся в главной роли и понял, что кино – это очень хорошо, хотя и тяжелая работа. Первый проект был «Месть огня», еще я снимался у своего дедушки. А третий проект как раз «Елки».
Даня растет в кинематографической семье. Его дедушка Владимир Потапов – режиссер, автор девяти фильмов. Режиссерский факультет ВГИКа закончила и его мама.
- Поэтому я такой и родился, - резюмирует Даня.
Продюсер Ольга Харина рассказала, что когда встретилась с Даней, то переписала его роль, чтобы отразить характер малыша.
- У меня было 16 страниц текста, а в конце я должен был зарыдать, - рассказывает юный актер. - И это было не очень просто - нужно было заходить в особое состояние. Когда я увидел себя рыдающим, мне опять захотелось зарыдать, но я справился.
- На протяжении съемочных дней Даня очень сильно уставал, - вспоминает Ильдар Абдразаков. - Мы часами ждали, пока Данечка отдохнет. После этого продолжали съемки, снимались даже ночью. Но Даня выдержал, он молодец. Мы все жили по расписанию Дани. Но это стоило того.
Соня Хилькова начинала сниматься примерно в таком же возрасте, как Даня.
- Конечно, мне приходится совмещать съемки с учебой, ведь отменить школу нельзя, - говорит девочка. - Но я все совмещаю и хорошо учусь. Прихожу поздно после съемок и сажусь делать уроки. У меня очень хорошая школа, которая меня понимает и хорошо относится к тому, что я разносторонний человек. Я привыкла к такому сумасшедшему режиму. Главное, чтобы кино хорошее получалось, тогда все не зря.
Ольга Харина рассказала, что создатели «постарались сделать красивую, разнообразную, трогательную, щемящую душу Россию, ту, которую мы не увидим».
- Но при этом показать, что за сто лет ничего не изменилось. Люди остались такими же, ценности те же, любовь, надежда и вера правят миром даже в самые тяжелые времена. Я надеюсь, что в наше тяжеловатое время этот фильм подарит новогоднее настроение и поможет зарядиться до Нового года всем городам России.
Ксения ЛАПТЕВА.