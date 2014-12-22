Уфа может потерять еще одно промышленное предприятие

Как сообщил «МКС» Павел Юрченко, срок его контракта истекает только через четыре года, а судостроительное предприятие начало работать с прибылью. Завод получает лицензию минобороны и собирается участвовать в контрактах военных. В таких условиях, по словам г-на Юрченко, губить действующий промышленный актив ради нового жилого комплекса, неразумно.