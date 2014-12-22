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Уфа может потерять еще одно промышленное предприятие

22 декабря 2014, 19:18
26 декабря состоится совет директоров Башкирского речного пароходства. На повестке – кадровый вопрос – досрочное прекращение контракта нынешнего директора Павла Юрченко. По неофициальной информации, поводом для снятия топ-менеджера станет неудовлетворительные финансовые показатели перевозчика.

По словам наблюдателей, реальная причина – подготовка к аукциону по продаже 65-процентной госдоли в пароходстве. Называется новый кандидат на пост директора уфимского порта - Артем Леонов. По версии игроков рынка, конечным бенефициаром сделки станет бизнесмен Дамир Мугинов, в чьи планы, якобы, входит редевелопмент старицы Белой, в которой находится судоремонтный завод в Затоне.

Как сообщил «МКС» Павел Юрченко, срок его контракта истекает только через четыре года, а судостроительное предприятие начало работать с прибылью. Завод получает лицензию минобороны и собирается участвовать в контрактах военных. В таких условиях, по словам г-на Юрченко, губить действующий промышленный актив ради нового жилого комплекса, неразумно.

- Завод может набрать заказов еще на 10 нынешних оборотов, необходима модернизация оборудования, - заявил «МКС» г-н Юрченко.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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