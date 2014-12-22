Главную роль в мюзикле «Поколение Маугли» исполнит уфимская школьница

- С точки зрения организаторов спектакля приглашение девочки на мужскую роль — нестандартный и в какой-то степени неожиданный даже для нас самих ход, - отметил Евгений Гуров. - Рамиле пришлось сильно изменить внешний вид для этой роли: коротко подстричься и покрасить волосы в рыжий цвет. Она очень разносторонняя: помимо развития актерских и вокальных талантов, ведет активный образ жизни, увлекается горными лыжами и велосипедным спортом.

Создатели проекта отмечают, что на репетициях «уфимской Маугли» очень легко удается находить общий язык как со сверстниками, так и со взрослыми участниками проекта.

- Уверен, что она привнесет в роль современного Маугли новые яркие эмоции и уже совсем скоро порадует зрителей Башкирии.

Сама девочка считает, что самое главное в проекте – помощь больным детям.

- Очень надеюсь, что благодаря спектаклям в моем родном городе нам удастся собрать средства на лечение нескольким ребятам из регионов, - говорит Рамиля. – Еще очень здорово, что многим ребятам из Уфы посчастливилось общаться и работать с профессиональными артистами, музыкантами, педагогами по пластике и вокалу.

Средства, собранные в ходе показа спектакля в Уфе, которые пройдут с 25 по 30 декабря на сцене Городского дома культуры, будут направлены на лечение годовалого Максима Фролова и семилетнего Михаила Терещука.

Благодаря сборам от продаж билетов на показы спектакля «Поколение Маугли» в регионах России, продаже сувенирной продукции с символикой спектакля, а также мобильным благотворительным пожертвованиям на номер *700# уже собрано порядка четырех миллионов рублей, которые были направлены на лечение детей — подопечных Благотворительного Фонда Константина Хабенского: в том числе: Алине Василишиной (10 лет), Саше Криницкому (11 лет), Артему Сергевнину (2 года), Камилле Крымуковой (2 года), Савелию Грошеву (2 года) и Елизавете Ракоедовой (2 года).