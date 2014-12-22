Братья Абдразаковы: «Хворостовскому надо придумывать что-то новое, а нам еще рано»

Трепетного отношения к своим корням Абдразаковы никогда не скрывали, рассказывая о малой родине во всех заграничных интервью. А на сольных концертах певцы часто исполняют произведения башкирских композиторов.
– Нам важно, когда зрители говорят: мы знаем Рудольфа Нуреева, и мы знаем, что вы тоже из этого города, - уверяет Ильдар Абдразаков.
Знаменитые братья рассказали, как сегодня относятся в Америке к исполнителям из России.
– На прошлой неделе я выступал в Вашингтоне в Библиотеке Конгресса, а второй концерт у меня был в российском посольстве в поддержку его сотрудников, - поведал старший из Абдразаковых. – На языке творческом объясняться гораздо проще, чем на языке политики. Это небывалая акция, пришло около пятисот человек вместо обычных 150-ти. И противники, и те, кто поддерживает нашу страну.
Поделился впечатлениями и Ильдар Абдразаков, который является солистом Метрополитен-опера.
- Нью-Йорк – многонациональный город, никакого негатива мы там не чувствуем. Мы приезжаем туда на несколько сезонов с гастролями. Вот и недавно пробыли там целый месяц, это был огромный успех, полные залы.
Еще Ильдар вспомнил про свой первый европейский успех – в итальянском городе Парма, неподалеку от которого родился Джузеппе Верди. Зрители там считают себя великими знатоками оперы и могут освистать непонравившегося солиста.
– А я свой Международный конкурс имени Марии Каллас в 2000 году в Италии выиграл именно в Парме, - похвастался Ильдар. – Я тогда был молодой, из России, и мне было все равно. Выходил: «Ну, давайте спою Верди, как получится, по-башкирски». Так получилось, что выиграл гран-при.
Последовать примеру Дмитрия Хворостовского, который кроме классического репертуара успел засветиться и с понятными народу шлягерами, как «Катюша», «Как молоды мы были» и «Землянка», Абдразаковы не спешат.
– Хворостовский уже все спел, надо придумывать что-то новое, - смеется Аскар Амирович. – Ему хочется петь и одно, и второе, и третье. А я пока еще не все из классики спел. Может быть, придет время, и я скажу: сегодня начну петь военные песни.
Сегодня у Ильдара другая забота – он возглавил Международную академию музыки Елены Образцовой, открывшуюся не так давно в Питере. Такое предложение одному из самых востребованных в мире басов сделала сама примадонна.
- Я считаю открытие учебного заведения событием мирового масштаба, поскольку здесь будут учиться молодые певцы из многих стран, - считает Абдразаков. - Пока идут переговоры, как все устроить. Хотим сделать не только вокальные классы, но и обучать игре на фортепиано, скрипке.
Прокомментировали Абдразаковы и ситуацию с их коллегой Анной Нетребко, которая недавно передала миллион рублей Донецкому театру оперы и балета. Меценатский порыв певицы на Западе оценили как акт в поддержку «сепаратистов». В российских СМИ прошла информация, что звезду мировой оперы даже хотят лишить австрийского гражданства.
– Все будет нормально, - уверяют Адбразаковы. – Она могла передать деньги, но когда с ней попросили сфотографироваться, и не думала, что он вытащит флаг. Видно даже по фотографии, что ее подставили.
Политика и искусство – разные вещи, и связывать их не нужно, считают певцы.
– Политики сегодня есть, завтра их нет, а искусство – оно остается, оно вечно, - считает Ильдар. – Люди, которые приходят и наслаждаются музыкой, не должны страдать из-за того, что политический певец не может перед ними выступить.
Вероника ПОЛЯНСКАЯ.
Между тем
«В Башкирской опере я слышу эхо своего голоса»
Уфимских меломанов ждет в этом году еще одно знаковое событие. На 29 декабря намечено открытие после реконструкции большого зала Башкирского театра оперы и балета. Это грандиозное событие, ведь теперь он отвечает самым последним техническим требованиям и наверняка станет одной из лучших театральных площадок города.
К торжественному открытию зала театр готовит специальную праздничную программу, в которой примут участие все творческие коллективы. Прозвучат фрагменты из любимых произведений мировой классики. На гала-концерте обещал выступить и Ильдар Абдразаков.
После длительной реконструкции парадный вход, фойе и все помещения зрительной части предстанут во всем своем блеске и великолепии. У посетителей отреставрированного здания есть уникальная возможность первыми увидеть всю красоту обновленных интерьеров. Большой зал театра, один из лучших академических залов Уфы и республики, стал еще уютнее и современнее.
– Я заходил в театр, там все очень изменилось, - поделился впечатлениями о родной сцене Ильдар Абдразаков. – Сделали ремонт очень здорово, при разговоре я слышал эхо своего голоса. Обязательно выступлю на открытии, если строители успеют к этому сроку.
У Аскара – свой график: 28-го он улетит в Санкт-Петербург, где будет петь в Мариинском театре, солистом которого является, а 29 декабря выступит с сольным концертом в московском Доме музыки. Новый год певец встретит в Суздале. Ильдар же заявил, что впервые за много лет встретит Новый год в Уфе в кругу родных.