Братья Абдразаковы: «Хворостовскому надо придумывать что-то новое, а нам еще рано»

– На прошлой неделе я выступал в Вашингтоне в Библиотеке Конгресса, а второй концерт у меня был в российском посольстве в поддержку его сотрудников, - поведал старший из Абдразаковых. – На языке творческом объясняться гораздо проще, чем на языке политики. Это небывалая акция, пришло около пятисот человек вместо обычных 150-ти. И противники, и те, кто поддерживает нашу страну.