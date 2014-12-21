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Уфимские автоперевозчики переходят на автобусы большей вместимости

21 декабря 2014, 19:48
Согласно опросам, проведенным мэрией столицы Башкирии, 17 процентов уфимцев предпочитают передвигаться на троллейбусах, а 13 процентам нравится трамвай. Еще 47 процентов пассажиров чаще всего пользуются микроавтобусами.

По словам мэра Уфы Ирека Ялалова, на городских дорогах осталось менее 10 процентов микроавтобусов марки «ГАЗель», а основная масса маршрутных такси сегодня представляют машины большей вместимости – до 25 мест. За два года закуплено полтысячи таких микроавтобусов.

- «ГАЗель» как вид себя изжила, - говорит г-н Ялалов. - Не из-за того, что эта уважаемая марка нам не нравится, просто в городе она нерентабельна из-за того, что может взять небольшое количество пассажиров. «ГАЗели» сохранились на пригородных маршрутах, которые не разыгрывает городская конкурсная комиссия, эти микроавтобусы приезжают из райцентров.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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