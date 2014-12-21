Уфимские автоперевозчики переходят на автобусы большей вместимости

- «ГАЗель» как вид себя изжила, - говорит г-н Ялалов. - Не из-за того, что эта уважаемая марка нам не нравится, просто в городе она нерентабельна из-за того, что может взять небольшое количество пассажиров. «ГАЗели» сохранились на пригородных маршрутах, которые не разыгрывает городская конкурсная комиссия, эти микроавтобусы приезжают из райцентров.