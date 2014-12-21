Стерлитамакский мехзавод сняли с продажи

Завод основан в декабре 1943 года, как производство по ремонту моторов и запасных частей к тракторам и комбайнам. А приспособления для пасек начал производить в середине 50-х годов, уже в 1960 году производство получило нынешнее название.
В 2012 году один из административно-бытовых корпусов «пчелиного» завода был перестроен в девятиэтажный 48-квартирный дом компанией «Стройинвест». Мэр Стерлитамака Алексей Изотов рассказал «МКС», что перестроенный корпус завода пчелинвентаря - первый опыт перепрофилирования промпредприятий под жилье в городе.
В конце осени против продажи активов выступили депутаты Госсобрания РБ во главе с руководителем госкомпании «Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии» Амиром Ишемгуловым. Инициативная группа производителей меда заявила о необходимости возврата предприятия в собственность Башкирии и сохранения профильного производства и расширения ассортимента пчеловодных товаров. Предприятие работает с прибылью: в 2013 году доходы завода составили 4,4 млн рублей, в этом - 1,9 млн рублей.
Депутаты полагают, что завод продается под снос. Этот участок земли на берегу реки в центре города привлекателен для застройки, и якобы, даже известно имя застройщика. Говорили, что как только новый собственник вступит в права, изготовление инвентаря для пасечников будет свернуто.
О ходе переговоров по передаче завода в собственность государства, как этого требовали башкирские депутаты, ничего не известно. Директор завода Александр Романенко не прокомментировал отмену продажи, однако рассказал «МКС», что персонал предприятия пребывает в депрессивном настроении из-за неопределенного будущего.
Дмитрий КОЛПАКОВ.