Стерлитамакский мехзавод сняли с продажи

В конце осени против продажи активов выступили депутаты Госсобрания РБ во главе с руководителем госкомпании «Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии» Амиром Ишемгуловым. Инициативная группа производителей меда заявила о необходимости возврата предприятия в собственность Башкирии и сохранения профильного производства и расширения ассортимента пчеловодных товаров. Предприятие работает с прибылью: в 2013 году доходы завода составили 4,4 млн рублей, в этом - 1,9 млн рублей.