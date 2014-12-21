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Государство попытается продать свою долю в Гурьевской базе

21 декабря 2014, 19:36
Минземимущество Башкирии утвердило условия приватизации госдоли в торгово-коммерческой фирме «Нарат», где правительство РБ имеет 15,17 процентов активов. Свой пакет имущественное ведомство оценило в 7,4 млн рублей, а уставный капитал компании составляет 310 тысяч рублей.

В собственности компании шесть объектов недвижимости площадью в 7,4 тысячи квадратных метров: административное здание, три склада и два гаража на Гурьевском рынке в Уфе по улице Гурьевская, 3а.

По данным «Коммерсанта», 28,49 процента акций компании принадлежит директору Роберту Ибатуллину, 36,84 процентов - у Альберта Хабибова.

Это не первая попытка государства избавиться от доли в Гурьевской базе. Торги уже были в марте 2008 года, и феврале и в сентябре 2012 года, и в феврале 2013 года, но тогда желающих не нашлось. Аукцион состоится 20 февраля.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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