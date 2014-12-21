Чиновники Башкирии не заметили спада экономики и закупают элитные автомобили

Не отстают от республиканских чиновников и управленцы федеральных предприятий и учреждений. Глава башкирского офиса ФГБУ «Россельхозцентр» Рустям Кираев в качестве новогоднего подарка ожидает внедорожник Mitsubishi Outlander Invite 4WD CVT S03 ориентировочной стоимостью в 1 млн 39 тысяч рублей. Глава офиса Росимущества в РБ Андрей Агапов заказывает любимый чиновниками седан Toyota Camry. Причем, описание дополнительных опций к этой машине занимает две с половиной страницы. Покупка обойдется примерно в 1,8 млн рублей.
Управленцы на муниципальном уровне тоже хотят ездить на иномарках. МУП «Муниципальный информационно-технологический центр» при уфимской мэрии, заказывает себе седан Nissan Almera NEW за полмиллиона рублей, впрочем, в этом случае уточняется, что источником служат «средства от приносящей доход деятельности». Татышлинской районной администрации понадобился Nissan Almera, бюджет готов выделить на это полмиллиона рублей. В 640 тысяч рублей обошлась покупка Hyundai Solaris для дома культуры Хайбуллинского района Башкирии.
Новым трендом чиновничьих закупок стало обезличивание требований. В документах просто пишут: «Легковой автомобиль», правда, спецификация и цена «легковушки» выдает будущих владельцев с головой.
Так, администрация Зилаирского района с легкостью нашла на «легковой автомобиль» 613 тысяч рублей. Власти Стерлитамака покупают для местной ледовой арены автомобиль за полмиллиона рублей, а в техзадании оговаривается люксовая обивка сидений, кожаная оплетка рулевого колеса, прикуриватель плюс переносная пепельница и другие излишества. Машина также покупается на «средства от приносящей доход деятельности».
Руководитель Белорецкого лесничества Тагир Фахретдинов тоже «из средств от приносящей доход деятельности» купит авто за 650 тысяч рублей. Получается, что на фоне упавшего рубля в Башкирии случилось экономическое чудо – МУПы и госпредприятия начали приносить прибыль.
Управление материально-технического обеспечения министерства здравоохранения РБ готово выложить 650 тысяч рублей из бюджета региона за некий седан и еще 650 тысяч выделяется на Renault Duster. Казна Уфы выделит 469 тысяч рублей МБУ «Служба заказчика и технического надзора по благоустройству» и 558 тысяч рублей комплексному центру социального обслуживания населения «Феникс» Орджоникидзевского района на покупку авто неизвестных марок, где из всех характеристик известно, что это седан черного или серебристого цвета. Райсовет Мелеузовского района разживется к Новому году представительским Nissan Almera в комплектации Comfort за полмиллиона рублей.
Зато есть в республике и показательные примеры отказа от роскоши. Возглавивший в начале этого года ГУП «Медтехника» Фидус Ямалтдинов, заказавший покупку внедорожника Nissan Murano в роскошной комплектации стоимостью от 1,5 млн рублей, вскоре, после огласки этого факта, от покупки отказался, потратив деньги на покраску фасадов и ремонт здания госкомпании с 61-летней историей. На остатки денег экс-вице-премьер сейчас заказывает бюджетную «Ладу Ларгус».
Заявления, что импортные машины дешевле в эксплуатации, почему-то опровергаются тем же порталом закупок. Расходы на запчасти иномарок выше, чем у отечественных авто, тем более с возросшей курсовой разницей. Так, администрация Межгорья уже выкладывает за комплект масляных фильтров, колодок, и шлангов для своих двух «Камри» 230 тысяч рублей. А администрации Мелезовского района ремонт «Камри» обойдется около 303 тысяч рублей.
Очевидно, что множество государственных и муниципальных фирм при нынешнем неблагоприятном положении экономики живет не по средствам. Ну, к примеру, зачем руководству уфимского наркодиспансера на улице Пушкина, 119, седан за полмиллиона рублей? Или управлению культуры Белорецкого района авто за 529 тысяч рублей, к заказу которого ведомство прикладывает фотоснимок «Рено Дастер»? Или «Дастер», но в другой комплектации, за 988 тысяч рублей, администрации Давлекановского района? Или седан за 600 тысяч рублей октябрьскому колледжу имени Кувыкина?
Между тем федеральное правительство уже объявило о сокращении расходов на 10 процентов в бюджете 2015 года: секвестр коснется госпрограмм. Видимо, управленцы и менеджмент спешат обрести иномарки, пока не наступил обещанный секвестр.
Дмитрий КОЛПАКОВ.