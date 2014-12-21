Чиновники Башкирии не заметили спада экономики и закупают элитные автомобили

Очевидно, что множество государственных и муниципальных фирм при нынешнем неблагоприятном положении экономики живет не по средствам. Ну, к примеру, зачем руководству уфимского наркодиспансера на улице Пушкина, 119, седан за полмиллиона рублей? Или управлению культуры Белорецкого района авто за 529 тысяч рублей, к заказу которого ведомство прикладывает фотоснимок «Рено Дастер»? Или «Дастер», но в другой комплектации, за 988 тысяч рублей, администрации Давлекановского района? Или седан за 600 тысяч рублей октябрьскому колледжу имени Кувыкина?