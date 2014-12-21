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Автоинспектор, оформлявший ДТП, погиб под колесами проезжавшего мимо автобуса

21 декабря 2014, 12:51
Автоинспектор, оформлявший ДТП на трассе Бураево-Старобалтачево, погиб под колесами междугороднего автобуса марки Setra. Около двух часов ночи 21 декабря на 17 километре трассы случилась авария – грузовик марки «Мерседес» из Брянской области на повороте не справился с управлением и съехал в кювет. Местные полицейские из Бураевского ОВД выехали на место происшествия и надо же так тому случиться, что сами стали жертвами наезда, попав под автобус.

Пассажирская машина, принадлежащая пермскому перевозчику, двигалась из Оренбурга в Пермь и водитель не справился с управлением. Автобус вынесло на встречную полосу в тот момент, когда полицейский оказался рядом с упавшим грузовиком и замерял расстояние проезжей части. Огромная махина сбила стража порядка и протаранила стоявший рядом полицейский автомобиль, который стоял на дороге с проблесковыми маячками.

31-летний полицейский погиб на месте, а его 35-летний напарник, сидевший в служебном авто, сегодня находится в больнице. Еще один 30-летний полицейский, находившийся в автомобиле, чудом не получил ни царапины. 43-летний водитель автобуса, родом из Перми, и пятеро его пассажиров не пострадали.

По предварительной версии водитель автобуса не справился с управлением в сложных погодных условиях. Экспертиза уже установила, что мужчина был трезв.

Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкирии, сегодня устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины смерти потерпевшего, произведен осмотр места происшествия, решается вопрос о назначении авто-технического исследования. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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