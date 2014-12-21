Автоинспектор, оформлявший ДТП, погиб под колесами проезжавшего мимо автобуса

Пассажирская машина, принадлежащая пермскому перевозчику, двигалась из Оренбурга в Пермь и водитель не справился с управлением. Автобус вынесло на встречную полосу в тот момент, когда полицейский оказался рядом с упавшим грузовиком и замерял расстояние проезжей части. Огромная махина сбила стража порядка и протаранила стоявший рядом полицейский автомобиль, который стоял на дороге с проблесковыми маячками.
31-летний полицейский погиб на месте, а его 35-летний напарник, сидевший в служебном авто, сегодня находится в больнице. Еще один 30-летний полицейский, находившийся в автомобиле, чудом не получил ни царапины. 43-летний водитель автобуса, родом из Перми, и пятеро его пассажиров не пострадали.
По предварительной версии водитель автобуса не справился с управлением в сложных погодных условиях. Экспертиза уже установила, что мужчина был трезв.
Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкирии, сегодня устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины смерти потерпевшего, произведен осмотр места происшествия, решается вопрос о назначении авто-технического исследования. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.