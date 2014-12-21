Автоинспектор, оформлявший ДТП, погиб под колесами проезжавшего мимо автобуса

Автоинспектор, оформлявший ДТП на трассе Бураево-Старобалтачево, погиб под колесами междугороднего автобуса марки Setra. Около двух часов ночи 21 декабря на 17 километре трассы случилась авария – грузовик марки «Мерседес» из Брянской области на повороте не справился с управлением и съехал в кювет. Местные полицейские из Бураевского ОВД выехали на место происшествия и надо же так тому случиться, что сами стали жертвами наезда, попав под автобус.