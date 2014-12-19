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В Инорсе давно умершим людям разослали квитанции за потребление электроэнергии

20 декабря 2014, 00:19
Калининский район Уфы стал очередной территорией, где введен прямой расчет за электроэнергию и деньги требуется перечислять в энергосбытовую компанию Башкортостана. Новые квитанции ЭКСБ, разосланные в декабре, повергли в шок инорсовцев – счета пришли на их умерших родственников. И это несмотря на то, что в компании утверждают, что пользовались данными ЕРКЦ.

Жители района, столкнувшиеся с проблемой некорректных квитков, по привычке обращаются в ЕРКЦ района. Так, к муниципальному платежному оператору обратился человек, к которому принесли счет сразу на шестерых умерших родственников, когда-то проживавших в квартире. В ЕРКЦ утверждают, что выдали ЭКСБ корректные и правильные данные. На горячую линию сбытовой компании дозвонится не получаются, а попытки пообщаться с операционистами заканчиваются сбросом звонка.

Как сообщила «МКС» пресс-секретарь ЭСКБ Анна Лисицкая, платежные документы готовились по информационной базе ЕРКЦ.

- Квитанции были подготовлены по данным ЕРКЦ, мы не можем проверить их корректность, если вы получаете неправильный счет, обратитесь на ваш абонентский участок, - сказала она. – Те данные, что мы передавали в ЕРКЦ шесть лет назад, и сейчас вернулись назад – сильно разнятся. А изменить данные о плательщике самостоятельно мы не можем, так как они охраняются законом о персональных данных, нужно его личное присутствие.

Инорсовцы возмущаются, почему их заставляют оббивать пороги компании. Однако, по словам г-жи Лисицкой, сбытовая компания не практикует выезды на дом.

- Напишите лучше в виртуальную приемную на сайт компании, - говорит г-жа Лисицкая. - Так получится быстрее. В абонентский участок приезжают в основном пенсионеры с вопросами общего характера. Мы относимся к потребителям лояльно, понимаем, что происходит переходный период.

Последним прямой расчет со сбытовиками перейдет Сипайлово, там новые квитанции получат уже в январе.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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