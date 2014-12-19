В Инорсе давно умершим людям разослали квитанции за потребление электроэнергии

- Квитанции были подготовлены по данным ЕРКЦ, мы не можем проверить их корректность, если вы получаете неправильный счет, обратитесь на ваш абонентский участок, - сказала она. – Те данные, что мы передавали в ЕРКЦ шесть лет назад, и сейчас вернулись назад – сильно разнятся. А изменить данные о плательщике самостоятельно мы не можем, так как они охраняются законом о персональных данных, нужно его личное присутствие.