В Инорсе давно умершим людям разослали квитанции за потребление электроэнергии

Жители района, столкнувшиеся с проблемой некорректных квитков, по привычке обращаются в ЕРКЦ района. Так, к муниципальному платежному оператору обратился человек, к которому принесли счет сразу на шестерых умерших родственников, когда-то проживавших в квартире. В ЕРКЦ утверждают, что выдали ЭКСБ корректные и правильные данные. На горячую линию сбытовой компании дозвонится не получаются, а попытки пообщаться с операционистами заканчиваются сбросом звонка.
Как сообщила «МКС» пресс-секретарь ЭСКБ Анна Лисицкая, платежные документы готовились по информационной базе ЕРКЦ.
- Квитанции были подготовлены по данным ЕРКЦ, мы не можем проверить их корректность, если вы получаете неправильный счет, обратитесь на ваш абонентский участок, - сказала она. – Те данные, что мы передавали в ЕРКЦ шесть лет назад, и сейчас вернулись назад – сильно разнятся. А изменить данные о плательщике самостоятельно мы не можем, так как они охраняются законом о персональных данных, нужно его личное присутствие.
Инорсовцы возмущаются, почему их заставляют оббивать пороги компании. Однако, по словам г-жи Лисицкой, сбытовая компания не практикует выезды на дом.
- Напишите лучше в виртуальную приемную на сайт компании, - говорит г-жа Лисицкая. - Так получится быстрее. В абонентский участок приезжают в основном пенсионеры с вопросами общего характера. Мы относимся к потребителям лояльно, понимаем, что происходит переходный период.
Последним прямой расчет со сбытовиками перейдет Сипайлово, там новые квитанции получат уже в январе.
Дмитрий КОЛПАКОВ.