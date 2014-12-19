Эпилептиков и диабетиков теперь не заберут на 15 суток

Напомним, согласно статье 3.9 КоАП РФ, административный арест до 15 суток не распространяется на беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, несовершеннолетних и военнослужащих. Теперь в каталажку не имеют права закрывать больных любыми острыми инфекционными заболеваниями в тяжелой стадии или заразными для окружающих, злокачественными новообразования IV стадии, с нарушениями свертываемости крови и другими геморрагическими состояниями, сахарным диабетом с осложнениями, заболеваниями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ в тяжелой стадии, психическими расстройствами и расстройствами поведения, требующими оказания экстренной медицинской помощи, эпилепсии, эпилептическом статусе, другими болезнями нервной системы в тяжелой стадии, слепотой обоих глаз, болезнями кожи, сопровождающимися генерализованным поражением или тяжелым течением, системными поражениями соединительной ткани, любые заболевания, травмы и отравления, требующие оказания экстренной медицинской помощи, а также инвалидность I группы.