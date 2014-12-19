mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Эпилептиков и диабетиков теперь не заберут на 15 суток

20 декабря 2014, 00:46
Правительство России дополнило 13 пунктами перечень заболеваний, при которых нарушитель не может подвергнуться административному аресту. В список вошли болезни, требующие постоянного приема лекарств и присмотра медиков.

Напомним, согласно статье 3.9 КоАП РФ, административный арест до 15 суток не распространяется на беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, несовершеннолетних и военнослужащих. Теперь в каталажку не имеют права закрывать больных любыми острыми инфекционными заболеваниями в тяжелой стадии или заразными для окружающих, злокачественными новообразования IV стадии, с нарушениями свертываемости крови и другими геморрагическими состояниями, сахарным диабетом с осложнениями, заболеваниями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ в тяжелой стадии, психическими расстройствами и расстройствами поведения, требующими оказания экстренной медицинской помощи, эпилепсии, эпилептическом статусе, другими болезнями нервной системы в тяжелой стадии, слепотой обоих глаз, болезнями кожи, сопровождающимися генерализованным поражением или тяжелым течением, системными поражениями соединительной ткани, любые заболевания, травмы и отравления, требующие оказания экстренной медицинской помощи, а также инвалидность I группы.

Как говорится в тексте пояснительной записки, исполнение постановления об административном аресте может быть приостановлено судьей на основании письменного заявления самого арестованного, подтвержденного медзаключением. Тогда суд перенесет арест до 7 суток или отменит его вовсе.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44