Да какая там месть?! Россия с трудом прожевала Финляндию

Состав сборной России тесно связан с «Салаватом Юлаевым». Кто-то играл у нас в золотые годы, кто-то просто играл, кто-то вообще играет сейчас. Так что не только Уфу и Башкирию гигантские траты благотворительного фонда «Урал» радуют. Вложения в итоге работают на сборную и даже на всю нашу обожаемую широкую хоккейную аудиторию России. Представитель этой аудитории может трех игроков из всего состава национальной команды знать и смотреть матчи по данному виду спорта несколько раз в год. Но он – часть главной огромной армии любителей хоккея в нашей стране. Его нужно радовать как можно чаще, чтобы игра на льду не становилась чем-то местечковым и второстепенным в мире развлечения народа страны в суровые годы.