mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Да какая там месть?! Россия с трудом прожевала Финляндию

20 декабря 2014, 00:13
Кубок Первого Канала по хоккею – это не просто этап еврохоккейтура. Это наш масенький чемпионат Европы. Многие болельщики клубов КХЛ и фанаты НХЛ недолюбливают все эти внутрисезонные игры сборной, но широкая аудитория их любит. Некоторые даже считают, во время этого далеко не первосортного турнира можно отомстить финнам за поражение на сочинской Олимпиаде. Нет, ребята. Хоть нынешний турнир и в Сочи проходит, тут и составы на порядок слабее, и уровень события мелковат в сравнении с единственными за всю историю страны домашними Играми. Но финнов в хоккее побить все-таки приятно. И есть за что.

Во время других евротуров, идущих во время регулярки, Континентальная хоккейная лига игры не останавливает. Но когда битвы в России – это все-таки особое дело. Домашний турнир. Ради такого паузу делать нужно обязательно.

Состав сборной России тесно связан с «Салаватом Юлаевым». Кто-то играл у нас в золотые годы, кто-то просто играл, кто-то вообще играет сейчас. Так что не только Уфу и Башкирию гигантские траты благотворительного фонда «Урал» радуют. Вложения в итоге работают на сборную и даже на всю нашу обожаемую широкую хоккейную аудиторию России. Представитель этой аудитории может трех игроков из всего состава национальной команды знать и смотреть матчи по данному виду спорта несколько раз в год. Но он – часть главной огромной армии любителей хоккея в нашей стране. Его нужно радовать как можно чаще, чтобы игра на льду не становилась чем-то местечковым и второстепенным в мире развлечения народа страны в суровые годы.

Нынешние «юлаевцы» в команде Олега Знарка – проверенные племенные быки уфимец Андрей Зубарев и Александр Кутузов из Твери. Крепкие защитники, которые не склонны к ошибкам. Оба отлично отыграли против финнов в обороне, а Кутузова специалисты отметили еще и за отличную первую передачу.

К сожалению, пока не могут попасть в сборную уфимуцы Егор Дубровский и Владимир Сохатский. Не получает вызова кудесник коньков и клюшки Кирилл Кольцов. Знарок говорит, что причина невызова самого результативного российского оборонца КХЛ всего одна – Кирилл не любит вступать в силовую борьбу.

Что ж, пришлось играть без креативного Кольцова. И без привезенного в КХЛ «Салаватом Юлаевым» Александра Радулова, у которого повреждение.

Нет одного бывшего нашего Саши – есть другой, Еременко. И чего он у нас не играл так великолепно, как в «Динамо» и в нынешней сборной? Помню, гагаринской весной Уфы про него тренеры почти забыли. Скоромно ходил с командой, был третьим вратарем. Ну, ничего – потом выиграл свое золото сам, уже будучи первым номером в Москве.

В этой игре Еременко вообще не пропустил. То есть был близок к идеалу, в общем-то. Сработала и его фартовость, про которую опытные уфимские болельщики часто вспоминают. В одном из тяжелых для Саши моментов, когда он уже не мог спасти, финн послал шайбу в штангу.

В атаке в этот день у России не клеилось. Удалось забросить две шайбы. Первый гол в большинстве в стартовом периоде, второй в конце игры в пустые ворота. Нынешние и бывшие «юлаевцы» при этом не отличились. В первом случае после броска Евгения Медведева шайба задела финна и срикошетила в девятку. Во втором незащищенные ворота с передачи Ильи Ковальчука поразил Сергей Плотников.

Две шайбы –конечно мало. Но лучше уж так, 2:0, чем как на Олимпиаде-2014, 1:3 - и вылет в четвертьфинале. Несмываемое пятно позора навсегда…

«Юлаевские» финны за сборную своей страны не играли. Не знаю даже - почему ни одного из трех не вызвали. Может, на них сильнее других отразилось падение евро? Может, они теперь в печали и не могут полноценно защищать на льду честь Суоми?

Кто еще из этой сборной связан с «Салаватом Юлаевым»? Форвард Игорь Григоренко – он у нас играл много и часто хорошо. Нападающий Денис Паршин провел не самый удачный отрезок. Начал свой рост в Уфе центр Илья Зубов – его очень любил и предпочитал молодым уфимцам главный тренер Сергей Михалев. Защитник Денис Денисов в молодости выступал еще за старый «Салават Юлаев», который играл во Дворце Спорта на улице Зорге.

В итоге из целой кучи бывших и нынешних «юлаевцев» следует выделить всех оборонцев – вратаря и трех защитников. А всем трем нападающим нужно прибавлять, отдавать передачи и забивать, – иначе суровый Знарок может больше не взять в сборную.

Впереди еще две игры – против шведов и чехов. Время показать себя есть.

Олег ЧЕРНОВ.

Фото с сайта fhr.ru

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44