Да какая там месть?! Россия с трудом прожевала Финляндию

Во время других евротуров, идущих во время регулярки, Континентальная хоккейная лига игры не останавливает. Но когда битвы в России – это все-таки особое дело. Домашний турнир. Ради такого паузу делать нужно обязательно.
Состав сборной России тесно связан с «Салаватом Юлаевым». Кто-то играл у нас в золотые годы, кто-то просто играл, кто-то вообще играет сейчас. Так что не только Уфу и Башкирию гигантские траты благотворительного фонда «Урал» радуют. Вложения в итоге работают на сборную и даже на всю нашу обожаемую широкую хоккейную аудиторию России. Представитель этой аудитории может трех игроков из всего состава национальной команды знать и смотреть матчи по данному виду спорта несколько раз в год. Но он – часть главной огромной армии любителей хоккея в нашей стране. Его нужно радовать как можно чаще, чтобы игра на льду не становилась чем-то местечковым и второстепенным в мире развлечения народа страны в суровые годы.
Нынешние «юлаевцы» в команде Олега Знарка – проверенные племенные быки уфимец Андрей Зубарев и Александр Кутузов из Твери. Крепкие защитники, которые не склонны к ошибкам. Оба отлично отыграли против финнов в обороне, а Кутузова специалисты отметили еще и за отличную первую передачу.
К сожалению, пока не могут попасть в сборную уфимуцы Егор Дубровский и Владимир Сохатский. Не получает вызова кудесник коньков и клюшки Кирилл Кольцов. Знарок говорит, что причина невызова самого результативного российского оборонца КХЛ всего одна – Кирилл не любит вступать в силовую борьбу.
Что ж, пришлось играть без креативного Кольцова. И без привезенного в КХЛ «Салаватом Юлаевым» Александра Радулова, у которого повреждение.
Нет одного бывшего нашего Саши – есть другой, Еременко. И чего он у нас не играл так великолепно, как в «Динамо» и в нынешней сборной? Помню, гагаринской весной Уфы про него тренеры почти забыли. Скоромно ходил с командой, был третьим вратарем. Ну, ничего – потом выиграл свое золото сам, уже будучи первым номером в Москве.
В этой игре Еременко вообще не пропустил. То есть был близок к идеалу, в общем-то. Сработала и его фартовость, про которую опытные уфимские болельщики часто вспоминают. В одном из тяжелых для Саши моментов, когда он уже не мог спасти, финн послал шайбу в штангу.
В атаке в этот день у России не клеилось. Удалось забросить две шайбы. Первый гол в большинстве в стартовом периоде, второй в конце игры в пустые ворота. Нынешние и бывшие «юлаевцы» при этом не отличились. В первом случае после броска Евгения Медведева шайба задела финна и срикошетила в девятку. Во втором незащищенные ворота с передачи Ильи Ковальчука поразил Сергей Плотников.
Две шайбы –конечно мало. Но лучше уж так, 2:0, чем как на Олимпиаде-2014, 1:3 - и вылет в четвертьфинале. Несмываемое пятно позора навсегда…
«Юлаевские» финны за сборную своей страны не играли. Не знаю даже - почему ни одного из трех не вызвали. Может, на них сильнее других отразилось падение евро? Может, они теперь в печали и не могут полноценно защищать на льду честь Суоми?
Кто еще из этой сборной связан с «Салаватом Юлаевым»? Форвард Игорь Григоренко – он у нас играл много и часто хорошо. Нападающий Денис Паршин провел не самый удачный отрезок. Начал свой рост в Уфе центр Илья Зубов – его очень любил и предпочитал молодым уфимцам главный тренер Сергей Михалев. Защитник Денис Денисов в молодости выступал еще за старый «Салават Юлаев», который играл во Дворце Спорта на улице Зорге.
В итоге из целой кучи бывших и нынешних «юлаевцев» следует выделить всех оборонцев – вратаря и трех защитников. А всем трем нападающим нужно прибавлять, отдавать передачи и забивать, – иначе суровый Знарок может больше не взять в сборную.
Впереди еще две игры – против шведов и чехов. Время показать себя есть.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта fhr.ru