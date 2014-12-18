В Башкирии разберутся с предприятиями, «минимизирующими» выплаты налогов

Глава Башкирии Рустэм Хамитов напомнил собравшимся, что в стране сегодня «сложная экономическая ситуация».
- Понятно, что концовка года нас в этой части не радует, - констатировал он. - Мы понимаем, что снижается прибыль у промышленных предприятий. В то же время мы обязаны выполнить те социальные обязательства, которые на себя взяли: и в части повышения заработных плат бюджетникам, и в части строительства социальных объектов.
Президент РБ уверен, что «выполнение этих обязательств – прямая ответственность власти Башкортостана на всех уровнях: республиканской, муниципальной, местной».
А пока, по словам руководителя республики, «тенденция противоположная». Он рассказал, что ряд крупных налогоплательщиков предъявили к вычету значительные суммы, и они достигают нескольких миллиардов рублей и в регионе существуют большие долги по налогам – «порядка 14-15 млрд рублей».
- Много недоработок в части вовлечения в работу с точки зрения получения доходов имущества, земельных участков, - говорит Рустэм Закиевич. - Мы с вами неоднократно обсуждали тему ухода от налогов через выплату «серых» заработных плат в «конвертах». Тем самым мы недополучаем налог на доходы физических лиц. Ряд предприятий занимается оптимизацией с точки зрения сокрытия прибыли. Вы знаете, что существует достаточно много разных способов «минимизации» выплачиваемых налогов в казну у ряда промышленных предприятий, производственных структур и у предпринимателей тоже. Поэтому мы должны обсудить, что и как будем делать в ближайшее время, чтобы наполняемость казны не уменьшалась.
Рустэм Хамитов напомнил, что Башкортостан сегодня в РФ входит в первые 15 регионов страны по привлечению инвестиций и «это неплохой результат».
- Имею в виду, что исторически в последние годы в основном инвесторы приходят в нефтегазодобывающие регионы, а в старопромышленные субъекты, такие, как Башкортостан, инвесторы не заглядывали, - поведал он. - Нам удалось сдвинуть дело с «мертвой точки». У нас с вами будет рост инвестиций по отношению к прошлому году. Рост не такой большой, как мы хотели, но все равно в пределах двух-трех, может быть, четырех процентов. Сами понимаете, что в сегодняшней экономической ситуации это неплохо. В то же время мы даем льготы инвесторам, в том числе и при модернизации предприятий, не при строительстве новых объектов. Нам надо посмотреть, все ли мы правильно делаем в этой части, не теряем ли мы ресурсы, налоги. Может быть, нам придется изменить кое-что, чтобы вопросы наполнения бюджета не страдали при привлечении инвестиций, при модернизации предприятий, чтобы, собственно говоря, налоговая база 2015 года была приличной с тем, чтобы мы смогли обеспечить все наши обязательства. Еще раз говорю, для нас это принципиальная позиция.
Между тем, за 11 месяцев 2014 года в консолидированный бюджет региона поступило 118,639 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, что превышает аналогичные показатели прошлого года на 5,4 процента.