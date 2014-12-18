В Башкирии разберутся с предприятиями, «минимизирующими» выплаты налогов

- Имею в виду, что исторически в последние годы в основном инвесторы приходят в нефтегазодобывающие регионы, а в старопромышленные субъекты, такие, как Башкортостан, инвесторы не заглядывали, - поведал он. - Нам удалось сдвинуть дело с «мертвой точки». У нас с вами будет рост инвестиций по отношению к прошлому году. Рост не такой большой, как мы хотели, но все равно в пределах двух-трех, может быть, четырех процентов. Сами понимаете, что в сегодняшней экономической ситуации это неплохо. В то же время мы даем льготы инвесторам, в том числе и при модернизации предприятий, не при строительстве новых объектов. Нам надо посмотреть, все ли мы правильно делаем в этой части, не теряем ли мы ресурсы, налоги. Может быть, нам придется изменить кое-что, чтобы вопросы наполнения бюджета не страдали при привлечении инвестиций, при модернизации предприятий, чтобы, собственно говоря, налоговая база 2015 года была приличной с тем, чтобы мы смогли обеспечить все наши обязательства. Еще раз говорю, для нас это принципиальная позиция.