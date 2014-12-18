Коррупция во власти меньше всего заботит уфимцев

- Их состояние просто ужасное, - говорит руками сити-менеджер. – И, что интересно, пока эти дома были ведомственными, никто о них не говорил, а как перешли в муниципалитет, сразу начинается один за другим негативный сюжет по ТВ. Одно только «Бельское речное пароходство» бросило 68 двухэтажных домов, подвалы которых наполовину были заполнены канализационными стоками.