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Коррупция во власти меньше всего заботит уфимцев

18 декабря 2014, 21:53
61 процент жителей Уфы одобряют работу ЖКХ-отрасли, об этом говорят результаты социологических исследований проведенных по заказу мэрии столицы Башкирии. Еще 33 процента отзываются о ЖКХ негативно. По словам уфимского градоначальника Ирека Ялалова, эти данные «практически один в один совпадают с состоянием жилфонда».

- По-хорошему – 33 процента жилья в Уфе нужно просто снести, - говорит г-н Ялалов. - Сложно ожидать от обитателей ветхих аварийных домов, или домов которые скоро будут таковыми признаны, каких-то положительных оценок работы власти.

Как утверждает мэр, предприятия, за последние годы «сбросили» муниципалитету около тысячи ведомственных домов, «начиная от «Башнефти», и железной дороги, и заканчивая мелкими фирмами».

- Их состояние просто ужасное, - говорит руками сити-менеджер. – И, что интересно, пока эти дома были ведомственными, никто о них не говорил, а как перешли в муниципалитет, сразу начинается один за другим негативный сюжет по ТВ. Одно только «Бельское речное пароходство» бросило 68 двухэтажных домов, подвалы которых наполовину были заполнены канализационными стоками.

В целом по данным социологов, положением дел в Уфе довольны 60 процентов респондентов. В рейтинге проблем – недовольство высокими ценами на покупку жилья – 58 процентов опрошенных. Еще 43 процентов горожан переживают из-за роста тарифов ЖКХ. Проблема коррупции во власти заботит лишь 33 процента опрошенных.

Для сравнения, по данным опросов жителей городов-миллионников, проведенных ВЦИОМ, 61 процент горожан раздражает работа ЖКХ, а второй раздражитель – коррупция – 52 процента.

67 процентов уфимцев ждут в ближайшее время позитивных изменений, 18 процентов респондентов их не ждут вовсе, а три процента горожан опасаются негативного развития событий.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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