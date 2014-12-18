Коррупция во власти меньше всего заботит уфимцев

- По-хорошему – 33 процента жилья в Уфе нужно просто снести, - говорит г-н Ялалов. - Сложно ожидать от обитателей ветхих аварийных домов, или домов которые скоро будут таковыми признаны, каких-то положительных оценок работы власти.
Как утверждает мэр, предприятия, за последние годы «сбросили» муниципалитету около тысячи ведомственных домов, «начиная от «Башнефти», и железной дороги, и заканчивая мелкими фирмами».
- Их состояние просто ужасное, - говорит руками сити-менеджер. – И, что интересно, пока эти дома были ведомственными, никто о них не говорил, а как перешли в муниципалитет, сразу начинается один за другим негативный сюжет по ТВ. Одно только «Бельское речное пароходство» бросило 68 двухэтажных домов, подвалы которых наполовину были заполнены канализационными стоками.
В целом по данным социологов, положением дел в Уфе довольны 60 процентов респондентов. В рейтинге проблем – недовольство высокими ценами на покупку жилья – 58 процентов опрошенных. Еще 43 процентов горожан переживают из-за роста тарифов ЖКХ. Проблема коррупции во власти заботит лишь 33 процента опрошенных.
Для сравнения, по данным опросов жителей городов-миллионников, проведенных ВЦИОМ, 61 процент горожан раздражает работа ЖКХ, а второй раздражитель – коррупция – 52 процента.
67 процентов уфимцев ждут в ближайшее время позитивных изменений, 18 процентов респондентов их не ждут вовсе, а три процента горожан опасаются негативного развития событий.
Дмитрий КОЛПАКОВ.