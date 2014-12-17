В уфимской мэрии признают, что в 2015 году «на все денег не хватит»

- Год ожидается непростым с точки зрения экономики, нужно проанализировать все прогнозы, примерно мы уже понимаем, что нас ждет, но надо более тщательнее планировать особенно первый и второй кварталы, - сказал сити-менеджер столицы Башкирии. - Аппетиты на бюджетное финансирование программ нужно умерить. Будут финансироваться только самые необходимые мероприятия, от которых зависит жизнедеятельность, безопасность и социальное развитие города.