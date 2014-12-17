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В уфимской мэрии признают, что в 2015 году «на все денег не хватит»

18 декабря 2014, 00:18
Мэр Уфы Ирек Ялалов попросил аппарат городской администрации при написании планов на будущий год соизмерять их с возможностями городской казны. Напомним, по итогам публичных слушаний параметры финаплана таковы – 17,6 млрд рублей доходов и 18,4 млрд рублей расходов.

- Год ожидается непростым с точки зрения экономики, нужно проанализировать все прогнозы, примерно мы уже понимаем, что нас ждет, но надо более тщательнее планировать особенно первый и второй кварталы, - сказал сити-менеджер столицы Башкирии. - Аппетиты на бюджетное финансирование программ нужно умерить. Будут финансироваться только самые необходимые мероприятия, от которых зависит жизнедеятельность, безопасность и социальное развитие города.

Напомним, сегодня в Уфе 16 социальных программ, самая дорогая из которых – 8 млрд рублей – развитие образования.

Также глава города поручил своему заму Александру Филиппову изучить недострои и контракты муниципально-частного партнерства по строительству социальных учреждений.

- Мы неплохо продвинулись за последние два года по строительству социальных объектов предпринимателями, и еще много их будем вводить, приличные частные детские сады,- уверен г-н Ялалов.

Другому своему заму, Салавату Хусаинову сити-менеджер дал задание пересмотреть расходы на благоустройство дворов и внутриквартальных проездов.

- На все денег не хватит, поэтому выбирайте, мы должны финансировать наиболее необходимое, - сказал градоначальник.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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