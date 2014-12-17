К 9 мая в Уфе перепишут солдатские захоронения и могилы военнопленных

- Отношение к ним - чисто рабочее, конфликтов не было, наоборот, даже жалели, особенно женщины, - говорит Борис Федорович. - Никакого гнета, скорее немецкие офицеры угнетали солдат, дело доходило до зуботычин. К нам рядовые солдаты-работяги были благожелательны. Я помню, если устраивали какой-нибудь праздник, кто-то приносил гармошку, пели, плясали. Нас немцы скептически называли «веселыми нищими»: так они сравнивали наш быт с тем, что было в Германии. Питания им здесь не хватало, да мы и сами впроголодь жили. 600 грамм хлеба им в день давали. А на «фанерке» они катали бревна – тяжелая работа. В 1946 году с продуктами было хуже, чем в войну – жрать было абсолютно нечего. В августе 1946 года начался нескончаемый дождь, осенью перешедший в снег, и урожай был потерян. Год был паршивый, в первую очередь сказался на немцах.