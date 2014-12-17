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Главного идеолога Башкирии взяли на работу с испытательным сроком

17 декабря 2014, 16:27
Главным идеологом Башкирии стал бывший проректор по учебной работе башкирского педуниверситета 37-летний Максим Михайлов. Кресло заместителя главы администрации президента РБ по внутренней политике пустовало с сентября, когда занимавший эту должность Альберт Мифтахов скончался от рака. Несмотря на то, что после избирательной кампании главы региона вновь избранный руководитель республики Рустэм Хамитов заново сформировал свою команду, этот пост оставался вакантным.

На наш взгляд подобрать замену Альберту Линаровичу, весьма успешно справлявшегося с «политической составляющей» республики, было непросто. Как рассказывали в кулуарах башкирского Белого дома, о возможных кандидатурах на эту должность долгое время ничего не было известно, а решение о назначении принимал лично Рустэм Хамитов, до последнего не открывая имени своего протеже.

В среду стало известно, что ключевую должность в аппарате руководителя республики займет Максим Михайлов, ранее трудившийся проректором в БГПУ. Максим Владимирович кандидат юридических наук, а теперь будет нести ответственность за республиканскую идеологию. Г-н Максимов - сопредседатель регионального отделения ОНФ и проявил себя хорошим организатором, проведя митинг, посвященный присоединению Крыма к России. К новой работе он приступит 18 декабря и, прежде чем стать полноправным сотрудником администрации президента РБ, пройдет шестимесячный испытательный срок.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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