Главного идеолога Башкирии взяли на работу с испытательным сроком

На наш взгляд подобрать замену Альберту Линаровичу, весьма успешно справлявшегося с «политической составляющей» республики, было непросто. Как рассказывали в кулуарах башкирского Белого дома, о возможных кандидатурах на эту должность долгое время ничего не было известно, а решение о назначении принимал лично Рустэм Хамитов, до последнего не открывая имени своего протеже.
В среду стало известно, что ключевую должность в аппарате руководителя республики займет Максим Михайлов, ранее трудившийся проректором в БГПУ. Максим Владимирович кандидат юридических наук, а теперь будет нести ответственность за республиканскую идеологию. Г-н Максимов - сопредседатель регионального отделения ОНФ и проявил себя хорошим организатором, проведя митинг, посвященный присоединению Крыма к России. К новой работе он приступит 18 декабря и, прежде чем стать полноправным сотрудником администрации президента РБ, пройдет шестимесячный испытательный срок.