Главного идеолога Башкирии взяли на работу с испытательным сроком

На наш взгляд подобрать замену Альберту Линаровичу, весьма успешно справлявшегося с «политической составляющей» республики, было непросто. Как рассказывали в кулуарах башкирского Белого дома, о возможных кандидатурах на эту должность долгое время ничего не было известно, а решение о назначении принимал лично Рустэм Хамитов, до последнего не открывая имени своего протеже.