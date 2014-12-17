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Двое мужчин поплатились жизнью за то, что их заподозрили в стукачестве полиции

17 декабря 2014, 16:08
Проведут большую часть жизни за решеткой два парня 24 и 20 лет, убившие двоих мужчин с особой жестокостью, а потом, чтобы скрыть злодеяние, подпалившие дом, где остались два трупа. Суд посчитал, что молодые люди совершили тяжкое преступление и теперь они долго не увидят свободы – один из убийц оказался в колонии строгого режима на 22 года, а второй будет жить в особой зоне 20 лет.

Трагедия случилась в декабре прошлого года в Бирске – здесь молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвались в дом своего знакомого и принялись обвинять его в пособничестве полиции. 49-летний мужчина, в доме которого находились гости, отрицал стукачество, но юные отморозки не поверили ему и принялись избивать. За хозяина жилища вступился 42-летний приятель, находившийся вместе с другими приглашенными в его доме. Но поплатился за заступничество, поскольку изверги набросились и на него. Гангстеры не удовлетворились тем, что жертвы перестали сопротивляться и зарезали обоих, причем нанеся несчастным множественные ножевые ранения. Бросив трупы на полу в сенях, отморозки зашли в гостиную и велели находившимся там двоим людям молчать, пригрозив убийством. Когда гости в ужасе бросились вон, злодеи принялись поджигать дом со всех сторон, чтобы имитировать пожар. Но задуманное им не удалось – здание удалось быстро потушить и выяснить, что погибшие умерли не от огня, а от кровопотери из-за многочисленных ран.

Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкирии, преступную парочку обвинили сразу по шести статьям Уголовного кодекса – за нарушение неприкосновенности жилища, умышленное причинение легкого и тяжкого вреда здоровью, побои, повреждение чужого имущества путем поджога и убийство двух человек. Суд, по совокупности вмененных разбойникам статей, наказал подлецов, назначив им максимальное наказание. Теперь свое 40-летие оба парня встретят в колонии строгого режима. Третий участник разбоя, который не замарался убийством и помогал следствию, отделался условным наказанием, получив 2,5 года.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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