Двое мужчин поплатились жизнью за то, что их заподозрили в стукачестве полиции

Трагедия случилась в декабре прошлого года в Бирске – здесь молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвались в дом своего знакомого и принялись обвинять его в пособничестве полиции. 49-летний мужчина, в доме которого находились гости, отрицал стукачество, но юные отморозки не поверили ему и принялись избивать. За хозяина жилища вступился 42-летний приятель, находившийся вместе с другими приглашенными в его доме. Но поплатился за заступничество, поскольку изверги набросились и на него. Гангстеры не удовлетворились тем, что жертвы перестали сопротивляться и зарезали обоих, причем нанеся несчастным множественные ножевые ранения. Бросив трупы на полу в сенях, отморозки зашли в гостиную и велели находившимся там двоим людям молчать, пригрозив убийством. Когда гости в ужасе бросились вон, злодеи принялись поджигать дом со всех сторон, чтобы имитировать пожар. Но задуманное им не удалось – здание удалось быстро потушить и выяснить, что погибшие умерли не от огня, а от кровопотери из-за многочисленных ран.