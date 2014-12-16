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Житель Уфы Ильдар Атауллин рассказал, как он стал ополченцем на востоке Украины

16 декабря 2014, 18:53
События в Украине начали обостряться после не подписания правительством соглашения об ассоциации с Евросоюзом в ноябре 2013 года. Но раскол общества начался задолго до начала противостояния на Майдане - нужен был только повод и он нашелся. Митинги на востоке страны переросли в вооруженные столкновения, когда киевские войска начали войну против собственного народа. Тогда и потекли на Донбасс вереницы из тысяч добровольцев со всех уголков России и других стран мира. В их числе оказался наш земляк уфимец Ильдар Атауллин.

- Мысль поехать на восток бывшей Украины появилась у меня еще в июне, - говорит Ильдар. – Но окончательно решение «спеклось» только в сентябре. Сам я ранее в армии не служил. Нас у матери в семье было шестеро, это были трудные 90-е годы, а потому работать пришлось с юных лет и времени на срочную службу в рядах ВС РФ не нашлось. О чем сейчас немного жалею.

По словам уфимского добровольца, дорога на Украину оказалась не такой уж и сложной. В конце сентября, он с товарищами оказался в городе Ровеньки Луганской Народной Республики или иначе, в ЛНР.

- Ровеньки, как и близлежащие населенные пункты, типичный шахтерский городок, - рассказывает г-н Атауллин. - Серенький, небогатый. На улицах, в основном, старые российские и даже советские автомобили. Даже днем жителей на улицах немного, а ночью еще меньше.

Ильдар Атауллин говорит, что, несмотря на длительные невыплаты заработной платы, на тот момент продолжали работать шахты, а ремонтные бригады осматривали и расчищали железнодорожные пути.

- Местные нас встретили хорошо, - продолжает уфимец. - Ополченец с позывным «Николаич», напоил чаем, рассказал о себе, о городе. О том как на Ровеньки упала ракета «Точка-У», но, слава Богу, не разорвалась. Он нам сразу сообщил, что в городе иногда неспокойно, действуют украинские диверсионно-разведывательные группы, да и просто «лихие» люди.

Изредка ночами слышалась артиллерийская канонада. Постреливали и на окраинах городка, из-за чего периодически объявлялась боевая тревога.

В первых числах ноября ополченец из Башкирии оказался в селе Красный Луч. С тех пор он вместе с сослуживцами проходят ускоренные курсы по одной из воинских специализаций.

- В боях с противником участвовать пока не приходилось, за исключением "зачисток" от диверсантов противника, – говорит Ильдар. – Вроде все нормально, но думаю, что местным властям не хватает жесткости при организации силовых структур и аппарата новой власти.

По словам ополченца, еще осенью питание бойцов было неважным, однако сегодня все нормализовалось. Помимо сытного пайка, есть хорошее и теплое обмундирование и сносное жилье казарменного типа.

Ильдар Атауллин не жалеет, что поехал на Донбасс, потому что «имеет активную жизненную позицию». Он уверен, что в ближайшее время ему и его товарищам предстоит настоящий бой.

- Нынешнюю ситуацию можно оценивать лишь как некую оперативную паузу, - полагает Ильдар Атауллин. - И Киев и ЛНР, видимо, планируют точечные тактические операции, где будет задействовано и наше подразделение.

Евгений КОСТИЦЫН.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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