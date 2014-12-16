Житель Уфы Ильдар Атауллин рассказал, как он стал ополченцем на востоке Украины

События в Украине начали обостряться после не подписания правительством соглашения об ассоциации с Евросоюзом в ноябре 2013 года. Но раскол общества начался задолго до начала противостояния на Майдане - нужен был только повод и он нашелся. Митинги на востоке страны переросли в вооруженные столкновения, когда киевские войска начали войну против собственного народа. Тогда и потекли на Донбасс вереницы из тысяч добровольцев со всех уголков России и других стран мира. В их числе оказался наш земляк уфимец Ильдар Атауллин.