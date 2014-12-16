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В Уфе появится первый вантовый путепровод

16 декабря 2014, 18:30
16 января власти Уфы отберут проектанта нового путепровода через проспект Салавата Юлаева. Торговаться за контракт начнут с 35,1 млн рублей. Новый мост станет продолжением Коммунистической улицы, сегодня «разрезанной» скоростной трассой.

Запланированная длина четырехполосного путепровода – 85 метров, а сам участок дороги – 450 метров. Интересно, что этот мост будет вантовым, таких, в столице Башкирии еще не было: один пилон возведут со стороны улицы Воровского.

Все последние градостроительные планы верстаются с учетом слияния Коммунистической улицы с Менделеева, например, при строительстве «Муслим-Сити» или культурно-делового центра у Монумента Дружбы.

Сейчас Коммунистическая улица упирается в улицу Воровского, и затем «перескакивает» через проспект Салавата Юлаева, и идет 400 метровым отрезком сквозь частный сектор в районе строящейся соборной мечети.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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