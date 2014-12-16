В Уфе появится первый вантовый путепровод

Запланированная длина четырехполосного путепровода – 85 метров, а сам участок дороги – 450 метров. Интересно, что этот мост будет вантовым, таких, в столице Башкирии еще не было: один пилон возведут со стороны улицы Воровского.
Все последние градостроительные планы верстаются с учетом слияния Коммунистической улицы с Менделеева, например, при строительстве «Муслим-Сити» или культурно-делового центра у Монумента Дружбы.
Сейчас Коммунистическая улица упирается в улицу Воровского, и затем «перескакивает» через проспект Салавата Юлаева, и идет 400 метровым отрезком сквозь частный сектор в районе строящейся соборной мечети.
Дмитрий КОЛПАКОВ.