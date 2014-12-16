В Уфе Казаченко показал гастрольный вариант пародийного телешоу

После этого Вадим, наконец, выдал то, за чем многие уфимцы и пришли на концерт – хиты времен «Фристайла». К слову, Казаченко солировал в группе всего три года, но самые дискотечные – с 89-го по 91-й, когда по всей стране стадионы собирали несколько составов «Миража» и «Ласкового мая». Тогда Казаченко спел свой главный хит «Больно мне, больно», и его сразу стали узнавать по своеобразным плачущим интонациям, соответствующим содержанию песни. Если в 90-х артист еще как-то держался на плаву – выпустил даже шесть альбомов, то в новом веке совсем пропал. Всплыл только в 2008-м в телепроекте «Суперстар», ставшем для многих ретро-исполнителей настоящим спасением от забвения, конечно, не считая сборных солянок «Дискотека 80-х» в спорткомплексах.