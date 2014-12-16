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В Башкирии грузовик «МАЗ» на гололеде протаранил микроавтобус

16 декабря 2014, 10:01
В понедельник вечером на 62 километре автодороги Уфа-Оренбург в Аургазинском районе Башкирии грузовик «МАЗ» из Ставропольского края столкнулся с автобусом «Тойотта», следовавшем из столицы Башкирии в Кумертау.

По словам очевидцев, японский микроавтобус ушел влево, чтобы пропустить следовавшую справа на обгон легковушку, а в это время идущая навстречу фура также дала крен влево. В лобовом столкновении погибли три человека, находившиеся в автобусе – 52-летний водитель с 30-летним стажем вождения и две женщины 52 и 53 лет. Шофер грузовика не пострадал. Эксперты полагают, что причиной столновения могли стать плохие дорожные условия и роковое стечение обстоятельств - незадолго до аварии прошел ледяной дождь и трасса превратилась в каток.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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