Незаурядные способности иногда вредят в жизни и заставляют страдать окружающих

Прошло несколько лет, и вдруг в начале декабря 2014-го в уфимскую квартиру позвонили из далекого Шепетовского района. Трубку взяла Лиля. Бывший муж начал проникновенно рассказывать о вновь вспыхнувшем чувстве к ней, своей дочке и неудержимом желании воссоздать семью. Пожаловался, что мог бы хоть сейчас приехать к ним, да денег на дорогу совсем нет. На Украине - массовая безработица. Но как только получит перевод из Уфы, то тут же купит билет на ближайший поезд и осчастливит своим приездом бывшую семью. А время, по словам Николая, поджимает, поскольку его могут призвать в армию и послать воевать в Донбасс. А там опасно: стреляют. И как бы невзначай поинтересовался, много ли в Уфе клиник, занимающихся сказкотерапией. Он, мол, у себя на родине уже практиковал в этом модном ныне виде медицине, да вот незадача - в незалежной сейчас кризис, и людям стало не до сказок. Выжить бы…