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Директор техникума вместо того, чтобы премировать подчиненных, вознаграждал себя

16 декабря 2014, 11:24
К двум годам условно приговорил суд Благовещенска 66-летнего Виктора Кузнецова, ранее возглавлявшего местный промышленно-гуманитарный техникум. Как установила Фемида, директор учебного учреждения ценил себя больше всех педагогов и перечислял себе в качестве премиальных все средства, выделенные спонсорами и бюджетом на оплату труда подчиненных и развитие материальной базы.

Между тем, как сообщают в прокуратуре Башкирии, руководитель техникума имел право получать премию в размере должностного оклада лишь один раз в год, а стимулирующие выплаты мог начислять себе только по приказу министра образования республики.

Но, тем не менее, предприимчивый начальник умудрился за год – с 2008 по 2009-й выписать на свое имя 190 тысяч рублей премиальных.

Суд признал мужчину виновным в присвоении денежных средств с использованием служебного положения и, с учетом преклонного возраста, приговорил хитроумного экс-директора к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Если бывший руководитель за эти два года совершит новое преступление, то он отправится отбывать наказание в колонию. Кроме того, межрайонная прокуратура намерена обратиться в суд, чтобы взыскать с осужденного ущерб, нанесенный учебному учреждению. Попавший под уголовное преследование педагог на процессе свою вину отрицал и заявлял, что все начисленные деньги он «отработал».

Сегодня Виктор Кузнецов уже не является главой техникума и находится на пенсии.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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