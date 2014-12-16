Директор техникума вместо того, чтобы премировать подчиненных, вознаграждал себя

Суд признал мужчину виновным в присвоении денежных средств с использованием служебного положения и, с учетом преклонного возраста, приговорил хитроумного экс-директора к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Если бывший руководитель за эти два года совершит новое преступление, то он отправится отбывать наказание в колонию. Кроме того, межрайонная прокуратура намерена обратиться в суд, чтобы взыскать с осужденного ущерб, нанесенный учебному учреждению. Попавший под уголовное преследование педагог на процессе свою вину отрицал и заявлял, что все начисленные деньги он «отработал».