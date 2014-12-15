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Студентов, носивших взятки преподавательнице, освободили от ответственности

15 декабря 2014, 10:37
Собрала со студентов 70 тысяч рублей 43-летняя преподавательница Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники Оксана Шклярук. Дама придумала таксу от 1,5 до 3 тысяч рублей, которую платили ей выпускники за возможность получить в зачетку отметку о сдаче экзамена по документообороту.

Сумма варьировалась от успеваемости каждого ученика – отличники платили меньше, а нерадивые студиозусы – больше. В любом случае, как только купюры оказывались у жадной преподавательницы, ни те, ни другие экзамена не сдавали, но получали заветную оценку по дисциплине «Документационное обеспечение управления». Поборам подверглись 28 студентов-очников второго курса, обучавшихся по специальности «Право и организация социального обеспечения». Преподавательница договорилась с ранее учившейся у нее выпускницей и приятельница взяла на себя сборы средств с нежелающих зубрить экзаменационные билеты.

Женщину поймали при получении взятки в 10 тысяч рублей, но следствие сумело доказать еще 56 случаев поборов с учащихся колледжа.

Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкирии, сегодня даму обвиняют сразу по двум статьям Уголовного законодательства – за получение взятки и служебный подлог, ведь она вносила в отчетные документы данные о проверке знаний своих подопечных без реальной сдачи экзаменов.

После того, как преподавательница попала под уголовное преследование, ей пришлось уйти из колледжа и сегодня ее вину установит Кировский суд Уфы.

Фемида арестовала половину ее дома в деревне Нагаево, чтобы обеспечить приговор, в случае, если женщину приговорят к высокому штрафу. Студентов, носивших деньги ученой даме и тоже совершивших преступление - дачу взятки, освободили от уголовной ответственности, так как ребята активно помогали следствию и изобличили коррумпированную преподавательницу.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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