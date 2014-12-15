Студентов, носивших взятки преподавательнице, освободили от ответственности

Сумма варьировалась от успеваемости каждого ученика – отличники платили меньше, а нерадивые студиозусы – больше. В любом случае, как только купюры оказывались у жадной преподавательницы, ни те, ни другие экзамена не сдавали, но получали заветную оценку по дисциплине «Документационное обеспечение управления». Поборам подверглись 28 студентов-очников второго курса, обучавшихся по специальности «Право и организация социального обеспечения». Преподавательница договорилась с ранее учившейся у нее выпускницей и приятельница взяла на себя сборы средств с нежелающих зубрить экзаменационные билеты.