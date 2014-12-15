Саммиты ШОС и БРИКС в Уфе увековечат на коллекционных серебряных монетах

Также выйдут шесть монет, посвященные «70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Монеты достоинством 10 рублей под названием «Официальная эмблема празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне», «Освобождение мира от фашизма», «Окончание Второй мировой войны» появятся в обороте уже в первом полугодии 2015 года.