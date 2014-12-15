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Саммиты ШОС и БРИКС в Уфе увековечат на коллекционных серебряных монетах

15 декабря 2014, 21:50
1000 монет достоинством 25 рублей, посвященных проведению в столице Башкирии саммитов ШОС и БРИКС, отчеканит в 2015 году Банк России. Монеты изготовят из сплава 925 пробы, где масса драгоценного металла в чистоте составит 155,5 грамма. Напомним, Башкортостан примет международные форумы с 8 по 10 июля 2015 года.

Кроме того, ЦБ РФ продолжит выпуск таких монетных серий, как: «Российская Федерация», «Города воинской славы», «Архитектурные шедевры России», «Памятники архитектуры России», «Выдающиеся личности России», «Сокровищница мировой культуры», «Сохраним наш мир».

Также выйдут шесть монет, посвященные «70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Монеты достоинством 10 рублей под названием «Официальная эмблема празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне», «Освобождение мира от фашизма», «Окончание Второй мировой войны» появятся в обороте уже в первом полугодии 2015 года.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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