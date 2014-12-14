Скорой помощи готовят новый коллективный договор

- Мое личное мнение – конфликт с «Действием» актуальность потерял, хотя сам профсоюз сохраняет нескольких активистов, мы учитываем их мнение, - сказал г-н Зиганшин. -Сейчас пишется новая редакция коллективного договора и «Действие» в этом участвует. Новый колдоговор будет распространяться на всех,
Во вторник уфимская мэрия передала ССМП пять новых машин реанимации, их распределят на пять станций города, и еще четыре машины поступят к Новому году.
- Деньги на машины были заложены еще в 2013 году, - говорит главврач ССМП. - Стоимость реанимобиля - 2 млн рублей вместе с оборудованием.
По словам Марата Зигашина, недостатка в машинах у уфимской скорой нет, хотя износ автотранспорта достиг 60-70 процентов.
- Да, машины старые, но они на ходу, и исправные, несмотря на огромные пробеги, - объясняет г-н Зиганшин.
Сейчас в парке скорой помощи есть «Форды», «Рено», «Фиаты» и «ГАЗели». По словам главврача, экономичнее использовать отечественные машины. Из-за высокой курсовой разницы цен на запчасти, «ГАЗель» оказалась самой выгодной в эксплуатации.
С Нового года скорая помощь перейдет из муниципального подчинения в государственное.
- Для уфимцев ничего не изменится, минздрав не имеет отношения к нашим договорам со страховщиками, он администратор отрасли, - пояснил руководитель службы.
Скорая помощь в этом году второй сезон финансируется по новой схеме через страховые компании, всего их в Уфе семь.
- Врачи должны получать больше денег от выполненных вызовов, - уверен Марат Зиганщин. - Но существуют объемы, выше которых нас не финансируют, выполнить сверхплановый объем – невыгодно, страховые компании оплачивают только план. К примеру, в сутки делаем 1000-1100 вызовов, а оплачиваются только 950.
Дмитрий КОЛПАКОВ. Фото автора.