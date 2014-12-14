Скорой помощи готовят новый коллективный договор

- Мое личное мнение – конфликт с «Действием» актуальность потерял, хотя сам профсоюз сохраняет нескольких активистов, мы учитываем их мнение, - сказал г-н Зиганшин. -Сейчас пишется новая редакция коллективного договора и «Действие» в этом участвует. Новый колдоговор будет распространяться на всех,