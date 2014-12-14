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Скорой помощи готовят новый коллективный договор

14 декабря 2014, 22:10
К 15 января сотрудники уфимской станции скорой медицинской помощи получат новый коллективный договор. Об этом сообщил главный врач станции скорой медицинской помощи Уфы Марат Зиганшин. Таким образом, требования профсоюза «Действие» будут выполнены.

- Мое личное мнение – конфликт с «Действием» актуальность потерял, хотя сам профсоюз сохраняет нескольких активистов, мы учитываем их мнение, - сказал г-н Зиганшин. -Сейчас пишется новая редакция коллективного договора и «Действие» в этом участвует. Новый колдоговор будет распространяться на всех,

Во вторник уфимская мэрия передала ССМП пять новых машин реанимации, их распределят на пять станций города, и еще четыре машины поступят к Новому году.

- Деньги на машины были заложены еще в 2013 году, - говорит главврач ССМП. - Стоимость реанимобиля - 2 млн рублей вместе с оборудованием.

По словам Марата Зигашина, недостатка в машинах у уфимской скорой нет, хотя износ автотранспорта достиг 60-70 процентов.

- Да, машины старые, но они на ходу, и исправные, несмотря на огромные пробеги, - объясняет г-н Зиганшин.

Сейчас в парке скорой помощи есть «Форды», «Рено», «Фиаты» и «ГАЗели». По словам главврача, экономичнее использовать отечественные машины. Из-за высокой курсовой разницы цен на запчасти, «ГАЗель» оказалась самой выгодной в эксплуатации.

С Нового года скорая помощь перейдет из муниципального подчинения в государственное.

- Для уфимцев ничего не изменится, минздрав не имеет отношения к нашим договорам со страховщиками, он администратор отрасли, - пояснил руководитель службы.

Скорая помощь в этом году второй сезон финансируется по новой схеме через страховые компании, всего их в Уфе семь.

- Врачи должны получать больше денег от выполненных вызовов, - уверен Марат Зиганщин. - Но существуют объемы, выше которых нас не финансируют, выполнить сверхплановый объем – невыгодно, страховые компании оплачивают только план. К примеру, в сутки делаем 1000-1100 вызовов, а оплачиваются только 950.

Дмитрий КОЛПАКОВ. Фото автора.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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