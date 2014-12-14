На своем добре. Уфа победила «Медвешчак»

Команду возглавил везунчик Владимир Юрзинов-младший. Раньше он был легкопотопляемым тренером. Теперь не утонул. И плавал в Загребе активно не пуская своих ребят за буйки.
Хорватские режиссеры, правда, главного тренера Юрзинова не знают. Старшего тренера Василя Чижова часто показывали одного, приняв за босса. Владимир Владимирович появлялся фоном.
Хотят слух, что Юрзинова все-таки уволят, но позже. Если так – то это полнейший цирк будет. Полный уже был, когда его уволили, а потом приняли обратно. Полнейший будет, если второй раз уволят. А что будет, если второй раз уволят и опять быстро вернут в «Салаватушку»? А если в третий?
В ворота Уфы опять поставили Владимира Сохатского. Все логично, он в прошлом матче неплохо действовал и во время игры, и на буллитах. Что парню нужно для роста мастерства – только практика на высоком уровне, только доверие тренеров. И всего этого у уфимца море и большое озеро.
Первый период ничем особым не порадовал, кроме очень уверенной игры все того же Сохатского. Катались на узкой площадке. Каждая из команд бросила больше десяти раз. Результативным оказался всего один бросок.
Кирилл Кольцов давненько очков не набирал. А тут подхватил шайбу за воротами «медвежатков» и передачу отдал. Бросал сходу форвард-новичок Евгений Скачков. Шайба попала в дальний угол. Пятая шайба и 16-е очко нападающего. 25 передача и 36-е очко Кирилла-бомбардира.
Кольцов сейчас лидирует в голосовании болельщиков, которые выбирают хоккеистов на матч звезд. И это не удивительно. Кирилл не только в «Салавате Юлаеве» бомбардир, но и среди всех защитников лиги с отрывом.
Во втором периоде шайб не было. Моментов было немало, бросков – еще больше, но стражи Владимир Сохатский и Марк Овуя играли классно.
В третьем периоде гости устали, а хозяева стали напирать. И тут опять нужно хвалить Сохатского. Отличную игру уфимец проводил, крутился в воротах, был достоин сухаря.
На 52-й минуте вызвал восторг еще один уфимец, Дубровский! Егор бросил так, что Марк не справился, 2:0.
Казалось, это уже победа. Но тут на 54-й минуте провалилась оборона «Салавата». Как не метался Сохатский – его уложили передачами и забили в полупустые ворота. Думаю, этой шайбы не было бы, если центрфорвард Дмитрий Семин оттянулся назад и помог паре своих защитников сдерживать атакующую тройку «Медвешчака».
1:2 – бедняга-вратарь остался без сухаря. А мы увидели нервную концовку. Можно было и без нее обойтись, если бы зеленые лучше реализовывали численное преимущество. Своей игрой в большинстве «юлаевцы» вновь опечалили. «Медведи» трижды садись на скамью, но их за это ни разу не наказали. Все-таки ослабло большинство у «Салавата Юлаева». Соперники научились противостоять всем этим броскам защитников от синей линии – и нет больше грозного палача грубиянов из Башкирии. Пропал. Весь вышел.
Сами «юлаевцы» в этом матче были среднехулиганистыми. В первом периоде удалился Иван Лекомцев, во втором Андрей Зубарев, в третьем Артурс Кулда. Каждый раз бело-зеленым удавалось отбиться от наскоков синих. Во многом это получилось благодаря замечательной игре Сохатского.
Самое неприятное удаление – штраф «юлаевца» Илькки Хейккинена за две минуты и 47 секунд до конца периода. Главный тренер «Медвешчака» Даг Шедден сменил вратаря на шестого полевого игрока, потом взял тайм-аут. Напряжение сулило молнию в зеленое деревце, но все эти потуги закончились лишь шайбой уфимца Андрея Зубарева в пустые ворота, 1:3.
Главное в этой встрече то, что основные герои матча – именно уфимцы. Некоторые их них пять рублей стоят, а играют на тысячу. Хотя, конечно, Кольцов и Скачков также заслужили похвалу.
Далее в регулярном чемпионате КХЛ перерыв на российский этап Еврохоккейтура. В сборную России вызваны «юлаевцы» Андрей Зубарев и Александр Кутузов, так что мы, возможно, эти игры будем освещать.
Следующий матч «Салават Юлаев» проведет дома 24 декабря. Соперник – омский «Авангард». Потом зеленые отправятся на легендарный старый турнир Кубок Шпенглера в Швейцарию.
Олег ЧЕРНОВ.
Фото с сайта hcsalavat.ru