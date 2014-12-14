На своем добре. Уфа победила «Медвешчак»

Хотят слух, что Юрзинова все-таки уволят, но позже. Если так – то это полнейший цирк будет. Полный уже был, когда его уволили, а потом приняли обратно. Полнейший будет, если второй раз уволят. А что будет, если второй раз уволят и опять быстро вернут в «Салаватушку»? А если в третий?